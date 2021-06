LA Striscia LED Multicolore Onvis K1 Kameleon con animazioni arriva in Italia

Di strisce led colorate ne trovate tante sul mercato ma quella di Onvis è sicuramente una delle più complete e versatili mai prodotte ed è disponibile sia nel formato da 2 metri che da 5 metri. ed è finalmente disponibile anche nel nostro paese.

La caratteristica peculiare di Onvis K1 Kameleon è quella non solo di colorarsi ma di farlo con diverse sfumature su una singola striscia a passi di 3 LED. In questo modo le animazioni non riguardano tutta lunghezza ma piccole parti e questo permette di creare effetti notevoli per cromaticità e dinamismo e tutto controllabile via App.

La sincronizzazione con la musica ne trae vantaggio: non solo variazione di luminosità e pulsazione ritmica ma trovate anche scorrimento dei colori, effetto Vu-meter con 4 effetti diversi.

Ovviamente il tutto è controllabile per accensione, spegnimento colore globale e intensità con gli assistenti vocali della smart home di Alexa, Google e pure di Apple: come altri prodotti Onvis Kameleon K1 è compatibile con Homekit.

Il controllo tramite la app di Onvis ovviamente permette un controllo più raffinato e gestisce una moltitudine di effetti grazie alla capacità multicolore della striscia.

Tutti gli effetti sono regolabili per velocità ed è pure possibile registrare gruppo di colori letteralmente disegnandoli sullo schermo. È possibile regolare il ciclo colore e il ciclo di luminosità.

Si può impostare un timer per ottenere uno stato specifico (accensione/spegnimento, colore, luminosità anche con fading in entrata o uscita (alba o tramonto)) o anche una modalità, come la galleria di colori o l’effetto arcobaleno.



Qui sotto un breve video che mostra tante delle modalità di funzionamento.

Tra gli effetti preimpostati abbiamo: meteora, arcobaleno, luna park, romanticismo e fiori di ciliegio ma tanti potete crearli da soli

Come detto una striscia colore da interni versatilissima adatta ad animare feste, installazioni, locali pubblici come bar con una semplicità di installazione e controllo assoluti. Noi stiamo provando il modello da 2 metri e possiamo assicurarvi che risponde pienamente alle promesse con colori solidi ed effetti fantasiosi.

E disponibile su Amazon nelle versioni da 2 e da 5 metri al costo di 49,90 € e 69,90 € rispettivamente.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Gli altri prodotti compatibili Homekit di Onvis sono disponibili su Amazon e tutti con uno sconto particolare in questi giorni

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...