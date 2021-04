Su Apple TV+ in arrivo il documentario “Fathom” sui suoni delle balene

Apple ha acquisito i diritti per “Fathom”, documentario che segue Ellen Garland e Michelle Fournet, due scienziati che studiano il canto delle megattere, una serie di suoni emessi dalle balene per poter comunicare.

Tutti i cetacei (balene, delfini e focene) usano suoni per la comunicazione; si ritiene che i complessi e cupi suoni della megattera (e di alcune balenottere azzurre) siano principalmente utilizzati per il corteggiamento, e suoni più semplici usati per rilevare la dimensione e la natura di cibo e oggetti; il loro canto è una forma di comunicazione animale tra le più complesse, con numerosi elementi acustici in gioco.

«Il documentario mostra lo straordinario impegno profondo e rispetto del processo scientifico, e il bisogno umano universale di cercare risposte sul mondo che ci circonda», scrive Apple in un comunicato. «Partendo da una ipotesi fino ad arrivare ad approfondite esperienze sul campo, “Fathom”, mostra l’entusiasmo, la curiosità, la cooperazione, la perseveranza e il lavoro degli studiosi che porta a scoperte scientifiche».

Il regista e direttore della fotografia di “Fathom” è Drew Xanthopoulos. Il documentario è prodotto da Sandbox Films, Impact Partners, Walking Upstream Pictures, Back Allie Entertainment e Hidden Candy. Il film è stato prodotto da Megan Gilbride (nota per documentari quali “Tower” e “Where Soldiers Come From”) e dai produttori esecutivi Andrea Meditch (“Grizzly Man”), Jessica Harrop (“Follow This”), Greg Boustead (“Fireball: Visitors from Darker Worlds”), e Josh Braun (“Wild Wild Country”).

“Fathom” sarà disponibile dal 25 giugno in esclusiva su Apple TV+. Questa settimana Apple ha annunciato anche un documentario su Louis Armstrong e il cortometraggio animato “Blush” progetto nato dalla partnership tra Apple e Skydance Animation e che racconta la storia i un orticoltore-astronauta bloccato dopo essersi schiantato su un desolato pianeta nano.

