Apple TV+, annunciato il documentario su Louis Armstrong

E’ deciso: il documentario su Louis Armstrong arriverà presto su Apple TV+. Apple ha annunciato oggi di aver dato il via libera al documentario sul re del Jazz. Si intitolerà “Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong”. Prodotto in base all’accordo con Imagine Documentaries di Ron Howard, sarà prodotto anche da Brian Grazer e sarà diretto da Sacha Jenkins.

L’annuncio arriva pochi giorni da un’altra notizia che riguarda da vicino i documentari sulla piattaforma tv di Cupertino: Apple ha assunto e potenziato il team di Apple TV+ che si occuperà esclusivamente dei documentari.

Il documentario offrirà uno sguardo definitivo alla vita e all’eredità del musicista, come padre fondatore del jazz e alla sua lotta per la giustizia sociale.

Il documentario sarà realizzato con il sostegno della Louis Armstrong Educational Foundation. La produzione avrà accesso a un vero e proprio tesoro: materiale d’archivio inedito, composto da documenti, centinaia di ore di registrazioni audio, filmati, fotografie, diari personali. Insomma, una raccolta unica cui attingere per realizzare quello che sarà il documentario forse più significativo interamente dedicato alla sua vita.

Presto dovrebbe essere annunciata anche la data per la presentazione del documentario “Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong” sulla piattaforma di tv in streaming di Apple.

Imagine Documentaries, la casa di produzione di Ron Howard, aveva prodotto, circa un anno fa, il documentario per Apple TV+ “Dads”: il racconto della paternità nell’epoca contemporanea, diretto da Bryce Dallas Howard.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.