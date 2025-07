Su ChatGPT per Mac arrivano registrazione e trascrizione audio

OpenAI amplia le funzioni del suo chatbot con la funzione chiamata Record Mode, che arriva a tutti gli utenti a pagamento di ChatGPT su mac, consentendo la registrazione e la trascrizione dell’audio direttamente all’interno dell’app desktop.

Solitamente le novità AI arrivano in Europa e in Italia solo a distanza di tempo rispetto agli USA e altri stati, ma in questo caso OpenAI precisa che si tratta di un rilascio globale. Annunciata a inizio giugno scorso tramite un video aggiornamento, questa novità permette agli utenti Mac di registrare audio da riunioni, sessioni di brainstorming o semplici memo vocali, generando trascrizioni e riepiloghi intelligenti all’interno della conversazione con il chatbot.

Al momento, come anticipato in apertura, la funzionalità è riservata agli utenti a pagamento, quindi a coloro che hanno un abbonamento attivo a Plus, Pro, Team, Enterprise ed Edu e funziona esclusivamente su macOS con GPT-4o. Non è ancora disponibile per dispositivi Windows, Android o per la versione web di ChatGPT.

Come funziona Record Mode

La modalità registra sia l’audio del microfono che quello di sistema, creando una trascrizione completa e generando un riassunto automatico nel flusso di messaggi tra utente e chatbot. Ogni riepilogo include marcatori temporali, utili per ritrovare con precisione i momenti chiave di una registrazione.

OpenAI afferma che ChatGPT può utilizzare trascrizioni e canvas di registrazioni passate per offrire risposte più contestuali nelle conversazioni future. Al momento, ogni sessione di registrazione è limitata a 120 minuti. Superata questa soglia, la registrazione si interrompe automaticamente e viene trascritta. La trascrizione viene salvata su un canvas privato, mentre l’audio originale viene eliminato una volta completata la trascrizione.

OpenAI sottolinea che l’audio non viene usato per l’addestramento dei modelli. Tuttavia, per gli utenti Plus e Pro che hanno attiva l’opzione “migliora il modello per tutti”, i testi trascritti e i canvas personali potrebbero essere analizzati per migliorare i servizi. Disattivando questa opzione, si viene esclusi da eventuali processi di revisione.

Gli abbonati ai piani workspace Team, Enterprise ed Edu, invece, sono esclusi per impostazione predefinita dall’uso dei dati a fini di training e possono anche disabilitare Record Mode tramite le impostazioni di controllo dell’area di lavoro.

Nelle scorse ore OpenAI ha rilasciato ChatGPT Agent che esegue e completa il lavoro al posto dell’utente. Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.