Adobe Firefly genera video, audio e avatar professionali

Adobe ha presentato nuovi strumenti di AI generativa Firefly che permettono, tra le altre cose, di creare audio ed effetti sonori per video. Oltre agli ormai collaudati prompt di testo per descrivere immagini e video che si desiderano creare, l’utente può sfruttare nuovi modelli con FireFly, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa di Adobe.

Gli sviluppatori riferiscono che è stata migliorata la fedeltà del movimento, introdotti controlli avanzati per creare video più realistici e fluidi, dai paesaggi dinamici alle animazioni 3D. La funzionalalità denominata “Generate Sound Effects” (in beta) permette di aggiungere audio personalizzato ai video con semplici prompt testuali o vocali, per arricchire le scene.

L’utente può registrare la sua voce per indicare tono e inflessione che poi il modello replicherà nell’audio generato. Invece Text to Avatar (anche questa in beta) è una funzione che permette di trasformare script in video con avatar virtuali, ideali per tutorial, contenuti social e presentazioni aziendali.

La Composition Reference for Video porta struttura e coerenza visiva ai progetti caricando un video di riferimento per trasferirne la composizione del contenuto. Style Presets permette di applicare stili distintivi come claymation, anime o line art con un solo clic, mantenendo coerenza stilistica nel lavoro.

Infine il Keyframe Cropping permette di definire i frame iniziali e finali, lasciando che l’intelligenza artificiale Adobe Firefly generi un video perfettamente adattato al formato desiderato.

Adobe riferisce acora di nuovi modelli AI di partner terze parti che gli utenti abbonati possono già cominciare a utilizzare, compresi Runway Gen-4 Video e Google Veo3 con Audio, con ulteriori opzioni in arrivo. Migliorie alla funzione del prompt ottimizzano automaticamente gli input promettendo la possibilità di ottenere risultati migliori in meno tempo.

Ricordiamo che iPhone diventa una reflex tascabile con l’app Project Indigo di Adobe. All’inizio di luglio la riduzione dei crediti mensili in alcuni abbonamenti Adobe ha sollevato le proteste degli utenti creativi.

Tutti gli articoli dedicati all’Intelligenza Artificiale sono nella sezione dedicata di macitynet.