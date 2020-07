Su Geekbench compare un iMac con Intel Comet Lake-S 10-Core e GPU Radeon Pro 5300

Tra gli archivi di Geekbench – il tool di benchmarking multipiattaforma per testare le CPU – è apparsa l’indicazione di alcuni benchmark eseguiti su un misterioso iMac con CPU Intel Core i9 Comet Lake-S di 10a generazione e grafica Radeon Pro 5300, un indizio che lascerebbe immaginare l’arrivo di nuovi iMac 2020.

I benchmark pubblicati su Geekbench sono citati da vari siti statunitensi, incluso Macrumors – ma anche su Twitter e sono stati condivisi dal sito Tom’s Hardware. L’iMac oggetto di test dovrebbe essere un successore dell’attuale iMac da 27″.

Nella macchina in questione si evidenzia la presenza di una CPU Intel Core i9-10910 a 3.6GHz, processore in grado di supportare 20 thread, con 20MB di cache L3 e che con il Turbo Boost arriva a 4.7GHz. La CPU è la versione aggiornata del Core i9 che si trova nell’attuale iMac da 27″ top di gamma. Tom’s Hardware riferisce di una “versione speciale” con TDP da 95W, probabilmente creata ad hoc per l’all-in-one della Mela e che dovrebbe offrire un aumento delle prestazioni rispetto alle varianti note del processore. Apple ha probabilmente volutamente evitato di usare la variante con TDP da 125W per evitare problematiche con la gestione termica.

Per quanto riguarda i risultati con Geekbench, il Core i9-10910 vanta una frequenza base di 3.6 GHz e può arrivare a 4.7 GHz. La velocità di clock secondo Tom’s Hardware lascia immaginare che si tratti di un Core i9-10900 impostato per funzionare con una frequenza di clock più elevata, un modello tra il Core i9-10900K e il Core i9-10910.

Il presunto iMac in questione vanta una AMD Radeon Pro 5300 (GPU non ancora annunciata), probabile variante desktop della Radeon Pro 5300M presentata lo scorso anno, variante della GPU Navi 14 con 20 unità di calcolo.

Non è dato sapere quando Apple annuncerà i nuovi iMac. La Casa di Cupertino ha annunciato la transizione dei Mac al processore Apple (“Apple Silicon”), spiegando che il primo Mac sarà commercializzato entro la fine dell’anno, dando inizio a una transizione di due anni. La Mela ha spiegato che continuerà per alcuni anni a supportare e a rilasciare nuove versioni di macOS per i Mac con processore Intel, e fatto sapere anche di stare progettando “alcuni nuovi, fantastici Mac basati su Intel”.

