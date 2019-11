SuperDuper 3.3, l’utility per clonare dischi ora è compatibile con Catalina

Il nuovo SuperDuper 3.3 è compatibile con maCOS Catalina. Questo noto e apprezzato software è una storica applicazione commerciale per macOS per clonare perfettamente il contenuto di dischi fissi e unità SSD: qui un articolo di macitynet su come verificare lo stato di salute dell’unità principale del nostro Mac.

Il programma permette di clonare sia singole partizioni che interi sistemi tramite una interfaccia intuitiva e semplice da usare, integra funzioni di scheduling per programmare la copia in giorni e orari specifici, permette di fare copie “intelligenti” che tengono conto di elementi eventualmente già presenti nel disco di destinazione.

La nuova versione SuperDuper 3.3 è compatibile con macOS 10.15 Catalina: lo sviluppatore dichiara che i lavori per completare la versione definitiva attuale hanno richiesto più tempo del previsto perché Apple ha modificato in modo consistente come i dati vengono memorizzati sul disco (o unità SSD) di sistema. Per questa ragione una volta completato lo sviluppo il software è stato sottoposto a diverse prove sul campo prima del rilascio al pubblico per evitare problemi e bug.

Ricodiamo che questa utility è complementare a Time Machine: la copia dell’intero sistema permette di avere immediatamente un disco avviabile, con un clone esatto (alla data della copia) di applicazioni, documenti e tutto il resto, già pronto all’uso in caso di problemi. L’applicazione è compatibile con l’utility a linea di comando Apple Software Restore (ASR) e supporta AppleScript.

L’aggiornamento a SuperDuper 3.3 è gratuito per chi ha già la precedente versione. Il software è venduto a 35 euro direttamente sul sito dello sviluppatore. Dallo stesso sito è possibile scaricare una versione base gratuita con varie limitazioni. Il requisito minimo è la presenza di OS X 10.10 Yosemite.

A questo indirizzo un nostro articolo con una guida su come effettuare il backup su Mac e le indicazioni di alcune utility specifiche per questo compito. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Mac sono disponibili a partire da questa pagina.