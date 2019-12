Amazon Studios ordina la quarta stagione della serie “La fantastica signora Maisel”

Amazon Studios ha annunciato di aver ordinato la quarta stagione della serie che si è aggiudicata premi Emmy e Golden Globe “La fantastica signora Maisel”. La terza stagione è uscita venerdì 6 dicembre su Amazon Prime Video in oltre 200 Paesi La fantastica signora Maisel ha ricevuto questa settimana due candidature ai Golden Globe; una per Migliore serie televisiva, musical o commedia e una per Rachel Brosnahan quale Migliore interpretazione come attrice protagonista di una serie televisiva, musical o commedia.

“La fantastica signora Maisel si è rivelato un fenomeno mondiale e la 3ª stagione non fa alcuna eccezione in tal senso, registrando un numero di spettatori record nel primo weekend”, ha affermato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios.

Nella terza stagione di La fantastica signora Maisel, Midge e Susie scoprono che la vita in tournée con Shy è eccitante ma che bisogna affrontarla con una certa umiltà, imparando a loro spese una lezione sul mondo dello spettacolo che non scorderanno mai. Joel ha difficoltà ad aiutare Midge e perseguire al tempo stesso i suoi sogni. Intanto, Abe intraprende una nuova missione e Rose scopre che anche lei ha un suo talento.

La favolosa signara Maisel ha vinto sedici Emmy Award, compreso uno per Staordinaria serie comica, tre Golden Globe, compreso uno per Migliore serie televisiva – Commedia, cinque Critics’ Choice Award, tra cui uno per Migliore serie comica, due PGA Award un WGA Award e un Peabody Award.

Nella searie compaiono la vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe Rachel Brosnahan, il vincitore di un Golden Globe e quattro Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di due Emmy Alex Borstein, così come i candidati a premi Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron e la vincitrice di un Emmy Jane Lynch.

