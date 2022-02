Halo, la serie TV arriva su Paramount+

La serie live-action Halo arriverà su Paramount+ il 24 marzo. Il suo debutto sulla tv in streaming è molto più che un annuncio: dopo le prime voci circa l’arrivo della serie Halo, la sua produzione ha rallentato fino a quasi far dubitare della sua effettiva realizzazione, fino a quando, nel 2020, ViacomCBS ha dichiarato alla stampa dell’arrivo dello show su Paramount + invece che su Showtime, come precedentemente pianificato.

Sotto l’armatura, nei panni di Master Chief, ci sarà Pablo Schreiber, noto per la sua interpretazione in American Gods. Sarà lui a portare finalmente – dopo quasi 10 anni di attesa – sul piccolo schermo il protagonista di uno dei videogame spara tutto più amati di sempre. Ora l’annuncio della data di uscita della serie tv Halo su Paramount+ è arrivato nel trailer, condiviso prima dell’AFC Championship Game sulla rete CBS.

Il 4 marzo Viacom CBS trasformerà CBS All Access nel nuovo servizio di TV in streaming Paramount+, nuova piattaforma per la diffusione di video in digitale; l’annuncio è stato preceduto da una conferenza degli investitori dove sono stati diramati i prezzi in dollari di Paramount+ e dettagli dei nuovi piani di streaming, simili a quel che abbiamo visto con Disney, HBO e Comcast.

Nel frattempo Bungie, sviluppatore originale del primo videogioco Halo è stato acquisito da Sony, una mossa che molti hanno letto come una risposta del colosso giapponese all’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Tutti i dettagli sui prezzi degli abbonamenti a Paramount + e le prime impressioni sul catalogo della tv in streaming si possono trovare in questa presentazione di Macitynet.

Su macitynet gli appassionati di cinema trovano notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+. Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet.