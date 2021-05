IBM: “Non ha senso confrontare i 2nm e l’M1 di Apple”

All’inizio del mese IBM ha annunciato un vero e proprio passo in avanti per l’industria dei semiconduttori: lo sviluppo, in meno di quattro anni, del primo chip al mondo con tecnologia nanosheet – nanofogli di silicio – a 2 nanometri, uscito dai laboratori dell’Albany Nanotech Complex, nella capitale dello Stato di New York.

Un nanometro equivale a un miliardesimo di metro, per usare una scala di valori più comprensibile. E con la tecnologia a 2 nm sarà possibile inserire 50 miliardi di transistor in un chip delle dimensioni di un’unghia.

A parità di energia il nuovo chip promette di migliorare le prestazioni del 45% – o, se vogliamo, a far ottenere un risparmio energetico del 75% mantenendo lo stesso livello di prestazioni – rispetto agli attuali chip a 7 nm.

A beneficiarne dovrebbero essere prodotti come le batterie dei cellulari con quadruplicazione della vita della batteria, i computer con un incremento delle prestazioni, i veicoli a guida autonoma con una nuova capacità nella rilevazione degli oggetti e nei tempi di reazione, e altri campi ancora.

La tecnologia che consente la produzione con i 2nm dovrebbe entrare in produzione per la fine del 2024 e i primi prodotti arrivare nel 2025. “È qualcosa di entusiasmante”, ha riferito parlando con i media Mukesh Khare, vice president di IBM Research; “Tutto è costruito con precisione atomica”. “Qualcosa di eccitante perché molti avanzati processi produttivi sono a 7nm e alcuni a 5nm, e stiamo per dimostrare la possibilità di mettere insieme transistor a 2nm. Significa che questo settore potrà continuerà ad andare avanti per il prossimo decennio, ecco cosa significano questi risultati”.

Per quanto concerne il confronto con ll chip M1 di Apple, Khare riferisce che non ha senso fare confronti, spiegando che è come confrontare mele e arance e che il chip M1 è un prodotto esistente che usa vecchie tecnologie. “Ciò di cui stiamo parlando è una svolta… che sarà disponibile tra tre o quattro anni da ora, e dunque non penso sia giusto fare paragoni con qualcosa creato su innovazioni fatte quattro anni prima”.

IBM è stata la prima ad annunciare tecnologie a 7nm nel 2015 e i 5nm nel 2017 e plementando altri miglioramenti innovativi a livello di core nelle ultime generazioni di hardware IBM, come IBM POWER10 e IBM z15.

Khare parla di “un momento fantastico” per il mondo dei semiconduttori, riferendo che la fiducia nel settore è elevata, di nuovi investimenti e persino di ulteriori migliorie possibili. Tecnologie ancora più piccole dei 2nm? “Si, assolutamente, sono assolutamente in arrivo”. “Non ci fermeremo, c’è così tanta innovazione ed energia nella ricerca e sviluppo dei semiconduttori”, riferendo che a suo modo di vedere il settore continuerà ad andare avanti e migliorare sempre.