Swann SWIFI-FLOCAM2W, telecamera di sicurezza da esterno con faretti

Swann è un’azienda australiana specializzata nel monitoraggio della sicurezza, nell’elettronica di consumo e soluzioni incentrate sulla sicurezza per case e aziende smart. L’azienda offre svariati prodotti per la sorveglianza tra cui telecamere HD e campanelli senza cavo, sistemi di registrazione e telecamere CCTV di qualità con tecnologia True Detect per il rilevamento di calore e movimento.

Uno dei prodotti dell’azienda che abbiamo avuto modo di provare è il sistema di sicurezza con faretti (nome e codice prodotto SWIFI-FLOCAM2W-EU), un dispositivo che è possibile collegare facilmente alla rete WiFi; è possibile sostituire la luce esterna/proiettore con un sistema di sicurezza da esterno con faretti e ricevere notifiche che consentono di vedere e prevenire crimini e attività indesiderate. Una volta attivato, i proiettori si accendono, una sirena emette un suono forte e l’audio a 2 vie consente di rispondere mediante il dispositivo mobile per spaventare gli intrusi. Di seguito dettagli e caratteristiche del prodotto.

Contenuto della confezione e installazione

All’interno della confezione troviamo l’unità vera e propria (da montare su una superficie piana in grado di sostenerne il peso di poco più di 1Kg), supporto specifici per il montaggio, guarnizione in espanso, guida rapida, cartelli e avvisi. L’installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato che dovrà tenere conto del cablaggio (funziona con corrente AC a 110 o 220V) con neutro, alimentazione dal vivo e terra. L’unità vera e propria è grande circa 240mm x 240mm x 170mm e pesa 1100 grammi. Sull’unità sono presenti una manopola di regolazione e dadi di bloccaggio. La telecamera integra un microfono, il sensore di rilevamento del notturno, indicatore a LED, altoparlante (per la sirena), led a infrarossi e un sensore di movimento a infrarosso.

Fissato il cado di alimentazione elettrica alla scatola di giunzione usando il fermacavo, si avvita saldamente il morsetto nel cavo, si collocano i faretti contro la scatola di giunzione con i fori di montaggio centrali allineati e si fissa l’unità utilizzando la vita di montaggio lunga (inclusa) e la relativa rondella. L’elettricista dovrà a questo punto applicare del sigillante siliconico intorno alla parte posteriore della scatola di giunzione e sulla superficie di montaggio per la tenuta contro l’umidità e l’installazione è completa.

Allentando la manopola di regolazione e i dadi di bloccaggio è possibile cambiare la direzione delle lampade e della telecamera. Il sensore di movimento della telecamera è più sensibile al movimento del calore attraverso l’area di copertura e meno sensibile al movimento diretto verso di esso. Il produttore consiglia di posizionare la telecamera inclinata verso il basso in modo che il probabile percorso di approccio si verifichi attraverso l’area di copertura. Quando si cammina direttamente verso o lontano dal sensore, il campo di rilevamento sarà ridotto. L’angolo di visualizzazione è ampio (125°), il dispositivo vanta visione notturna 32ft/10m al buio o visione notturna a colori 100ft/30m con luce accesa. La risoluzione è 1080p (1920 x 1080 pixel). La luminosità indicata è di 2400 lumen.

Inserendo l’elettricità si accende la telecamera. L’accensione richiede circa un minuto; quando la telecamera inizia a lampeggiare in blu, è pronta per essere abbinata alla rete WiFi.

Configurazione con l’app

È possibile collegare uno smartphone alla banda di rete WiFi da 2,4GHz del router wireless ed eseguire la configurazione con l’app dedicata. Scaricata l’app Swann Security (si scarica da App Store o Google Play Store) si crea un account dopo avere specificato i propri dati. L’accoppiamento è semplificato dal QR code presente sul dispositivo vero e proprio. Dopo la creazione dell’account è possibile abbinare un dispositivo. Dall’app è possibile visualizzare video “live” e clip registrate, nonché modificare impostazioni, regolare la luminosità del proiettore e la durata della sirena (fino a 75dB). L’archiviazione può avvenire in locale o in cloud. È possibile memorizzare video in locale fino a 7 giorni in locale e 2 giorni gratis. Con dei piani di archiviazione dedicati (in abbonamento) è possibile avere un piano di archiviazione di 30 giorni per un maggiore recupero di eventi

Funzionalità

L’utente può essere avvisato tramite una notifica immediata sullo smartphone ogni volta che viene riconosce una persona, grazie alla tecnologia True Detect incorporata che rileva il calore e il movimento. È possibile avviare in automatico la registrazione in caso di movimento sospetto. L’utente può vedere in tempo reale cosa sta succedendo in Full HD 1080p, anche con scarsa luminosità grazie alla visione notturna che offre immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’audio bidirezionale integrato permette di ascoltare i suoni captati dalla nell’ambiente circostante. È anche possibile parlare e interagire con i visitatori attraverso il dispositivo o bloccare eventuali intrusi anche da lontano. È utile anche per chiedere ad un corriere di lasciare un pacco in un posto sicuro o allontanare ospiti indesiderati. Nel momento in cui scriviamo la SWIFI-FLOCAM2W è venduta su Amazon a 217,90 euro, prezzo particolarmente interessante in virtù della qualità video e delle funzionalità offerte, utilissime per tenere sotto controllo la propria abitazione, da qualsiasi luogo e in ogni momento.