Da Juice iPhone, iPad e Mac ai prezzi migliori, anche con JuiceEvolution

Acquistare i prodotti Apple e risparmiare è possibile nei negozi Juice Apple Premium Reseller e anche nel negozio Juice online, grazie alle numerose offerte su iPhone, iPad e Mac nuovi e sigillati, ma di penultima generazione. Per chi lo desidera è anche possibile dilazionare il costo totale in piccole rate mensili con la formula JuiceEvolution che permette di avere sempre a disposizione un dispositivo più recente e potente, senza dover affrontare un pagamento unico ingente.

Tra le offerte Juice più interessanti di questa settimana segnaliamo iPhone 11 Pro 64GB a 799 euro invece di 1.189 euro, anche in 10 rate da 79,90 euro senza costi né interessi: invece con la formula JuiceEvolution si paga solamente 30,73 euro al mese in 20 rate con restituzione del dispositivo al termine. Stesso discorso per iPhone 11 Pro Max 64GB proposto da Juice a solamente 819 euro invece di 1.289 euro, anche in 10 rate da 81,90 euro senza costi né interessi: in questo caso con JuiceEvolution la rata è di 31,50 euro al mese per 20 mesi.

Anche il potente e costoso iPad Pro diventa più abbordabile grazie alle promozioni Juice. iPad Pro 11” 512GB Wi-Fi del 2020 si compra a 999 euro invece di 1.231 euro, oppure in 10 rate da 99,90 euro sempre senza costi né interessi: in alternativa con Juice Evolution si pagano 20 rate da 34,45 euro al mese.

Nelle offerte anche iPad Pro 12,9” Wi-Fi 512GB dello scorso anno a 1.299 euro invece di 1.451 euro, anche a rate da 129,90 euro al mese senza costi né interessi: con la formula JuiceEvolution si pagano 44,79 euro per 20 mesi. Per chi desidera la connettività cellulare sul tablet è disponibile anche iPad Pro 12,9” Wi-Fi + Cellular 512GB a 1.499 euro invece di 1.621 euro, oppure in 10 rate da 149,90 euro senza costi né interessi. Con JuiceEvolution si ottiene pagando 51,69 euro al mese per 20 mesi. Sconti e offerte simili, inclusa la dilazione di pagamento in 10 rate senza interessi oppure con la formula JuiceEvolution sono disponibili anche per Mac mini e iMac 27 pollici.

Per tutti i dettagli su durata, prezzi e tassi di interesse per usufruire di JuiceEvolution per iPhone, iPad, Mac o Apple Watch è possibile consultare questa pagina del sito web Juice. Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.