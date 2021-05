Twitter Blue, confermato l’abbonamento da 2,99 euro

Il presunto servizio di abbonamento di Twitter non è più presunto: anche se non ancora annunciato ufficialmente, il social lo ha confermato inserandolo tra le opzioni di acquisto in-app dell’applicazione per iPhone: il prezzo di Twitter Blue è quello di cui si parlava già la settimana scorsa: 2,99 dollari che alle nostre latitudini diventano 2,99 euro, come si legge in chiaro nella descrizione su App Store alla voce “Acquisti in-app”.

E’ la prima volta che viene introdotto un servizio accessorio a pagamento nell’app di Twitter, anche se al momento non sembra essere ancora attivo. Tuttavia la ricercatrice Jane Manchun Wong, che in precedenza aveva anticipato l’arrivo dell’abbonamento, è riuscita ad attivare il servizio mostrando attraverso alcune immagini ciò che esso attualmente contiene.

Per come è concepito allo stato attuale, l’abbonamento Twitter Blue al prezzo di 2,99 euro al mese offre la possibilità di modificare il colore del tema dell’app e dell’icona. Come previsto permette anche di annullare la pubblicazione di un tweet tramite l’opzione “Undo Tweet” che dovrebbe comparire temporaneamente nei pochi secondi successivi al clic del tasto di pubblicazione. T

ra le funzioni incluse in arrivo è invece elencata una “modalità lettura”, che dovrebbe facilitare la lettura dei messaggi lunghi che di norma vengono spezzettati in due o più tweet consecutivi. La ricercatrice sostiene inoltre che successivamente l’abbonamento dovrebbe offrire anche una funzione denominata “Raccolte” con cui gli utenti potranno salvare e organizzare i tweet per potervi accedere più facilmente in futuro.

Nell’articolo precedente abbiamo parlato di come la recente acquisizione di Scroll da parte di Twitter possa diventare una ulteriore funzione inclusa in questo abbonamento, di cui ancora non si sa molto altro, se non che esiste davvero ed è già elencato tra le opzioni dell’app per iPhone disponibile su App Store.

Ricordiamo inoltre che dalla prima settimana di maggio Twitter visualizza immagini più grandi su iPhone e Android, a marzo invece il social ha compiuto 15 anni. Per tutte le notizie relative al mondo di Twitter, e alle notizie a questo social collegate, il link di riferimento è direttamente questo.