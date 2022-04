Swift Playgrounds 4.1 beta è disponibile per sviluppatori

Apple ha rilasciato una nuova versione beta del suo strumento di programmazione Swift Playgrounds sia per Mac che per iPad, ma gli sviluppatori devono fare domanda per poterlo scaricare. La versione 4 era stata a rilasciata a dicembre 2021 e permetteva di creare app direttamente su iPad: la caratteristica principale della nuova beta 4.1 è che include nuovi tutorial, con correzioni di bug su iPad, dove aggiunge anche l’opzione «continua con le app per creare la tua prima app SwiftUI», il tutorial «Animazione di forme» e una serie di strumenti avanzati per creare app che usano la fotocamera.

Per quanto riguarda invece l’edizione per Mac, non vi è alcuna menzione su questi tutorial, ma per il resto si allinea alla versione per iPad. Di nuovo c’è anche l’anteprima in tempo reale per le modifiche che si applicano alle app mentre si digita il nuovo codice e il fatto che, dopo aver inviato l’app per revisione tramite l’App Store Connect è possibile distribuirla con TestFlight.

Anche la nuova versione bata di Swift Playgrounds 4.1 sarà distribuita da Apple tramite TestFlight, ciò significa che a differenza delle versioni beta di applicazioni come Reality Converter per Mac, questa nuova versione non può essere scaricata dal sito per gli sviluppatori, ma piuttosto questi ultimi devono richiederne l’accesso specificando se sono interessati alla versione per Mac e/o a quella per iPad: se la richiesta sarà accettata, si riceverà una email contenente direttamente il link che autorizza al download tramite TestFlight.

Se sei uno sviluppatore, puoi richiedere la nuova beta dalla pagina di Download del sito Developer di Apple, quindi cliccare su “Applicazioni“: le note di rilascio possono essere lette da lì, dove sono presenti anche i due pulsanti titolati “Richiedi” al fianco di ciascuna beta per Mac e iPad. Ricordiamo che l’attuale versione numero 4 dell’app Swift Playground si scarica direttamente dall’App Store ed è gratuita.