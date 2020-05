Sygic è la prima app con pagamento della ricarica elettrica integrato

L’app Sygic GPS Navigazione ora mette a disposizione degli utenti la Modalità Veicolo Elettrico (EV Mode) e viene presentata come la prima app di questa categoria ad offrire una soluzione completa, dal calcolo del percorso fino al pagamento della ricarica elettrica. L’obiettivo è quello di eliminare le preoccupazioni per la ricarica e l’ansia da autonomia di chi guida un veicolo ibrido o elettrico.

Qualsiasi utente può attivare gratuitamente EV Mode, che consente ai conducenti di veicoli elettrici di scegliere il modello della propria auto dal database di veicoli elettrici e ibridi plug-in con specifiche predefinite, come capacità di ricarica e della batteria, consumo medio e tipo di connettore, o di aggiungerlo. È anche possibile regolare tutti i parametri in base alla propria esperienza effettiva, il tutto senza dovere installare altre applicazioni o effettuare nuove iscrizioni.

«Il nostro obiettivo era quello di offrire un’esperienza di ricarica comoda e priva di seccature a qualsiasi tipo di conducente di auto elettrica. È sufficiente attivare EV Mode e ci occuperemo noi di programmare tutto» dichiara Petr Fuzek, vicepresidente della mobilità elettrica di Sygic. «Gli autisti aggiungono la stazione di ricarica come waypoint della navigazione, controllano se c’è una postazione libera, selezionano il metodo di pagamento e ricaricano. Mentre stanno bevendo un caffè in un bar nelle vicinanze, ricevono una notifica push che li avvisa che la ricarica della batteria ha raggiunto un certo livello e possono pagare il servizio immediatamente» spiega Fuzek.

All’inizio di quest’anno Sygic ha annunciato una collaborazione con il maggiore fornitore di rete di ricarica in Europa, Plugsurfing, che dispone di oltre 150.000 punti di ricarica in 38 paesi. EV Mode rientra nella strategia a lungo termine di Sygic che punta alla mobilità elettrica con una piattaforma aperta che riunisce i principali fornitori di servizi di ricarica in tutto il mondo e con le funzionalità dedicate a placare l’ansia da autonomia e da ricarica.

Secondo Fuzek, la pandemia di COVID-19 e il “riavvio” dell’economia dopo la crisi «Accelereranno la domanda a livello politico e sociale di un futuro ecologico e sostenibile». E ancora «Crediamo che, dopo la ripresa, assisteremo a un calo nella vendita di auto nuove, ma contemporaneamente la quota di mercato di veicoli elettrici continuerà a crescere nei prossimi mesi».

I piani per il futuro di Sygic comprendono l’integrazione di diverse altre funzionalità rivolte ai veicoli elettrici e la creazione di un assistente di guida tutto in uno, che aiuti l’utente a conoscere l’autonomia esatta per i viaggi lunghi considerando lo stile di guida, le condizioni atmosferiche esterne, il traffico e altri fattori determinanti, facilitando ulteriormente il passaggio dal motore a combustione.

La Modalità veicolo elettrico per Sygic GPS Navigazione è disponibile gratuitamente per tutti. Nel corso di quest’anno Sygic annuncerà un’altra funzionalità di rilievo per i veicoli elettrici, basata sulla collaborazione con produttori automobilistici scelti e che calmerà l’ansia da autonomia grazie ad algoritmi di routing avanzati progettati specificamente per la mobilità elettrica.

Sygic, utilizzato da oltre 200 milioni di conducenti in tutto il mondo, è membro di CharIN Association, che sta guidando la standardizzazione dei metodi di ricarica, ossia l’utilizzo del connettore CCS (Combined Charging System). Ricordiamo che l’app Sygic GPS Navigazione è compatibile con Apple CarPlay e MirrorLink: si scarica gratis da questa pagina di App Store per iPhone, iPad e Apple Watch con funzioni extra a pagamento, mentre da qui è disponibile la versione per Android.

