Auto elettriche, le vendite aumentano del 109% nel 2021

Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 109% nel 2021 rispetto al 2020, con il settore dei veicoli completamente elettrici che continua a crescere: gli EV hanno rappresentato il 9% delle vendite automobilistiche totali a livello globale lo scorso anno, un forte aumento rispetto all’anno precedente.

A riferire i dati è un nuovo rapporto della società di analisi Canalys, secondo cui la Cina e l’Europa continuano a guidare l’adozione di veicoli elettrici, con entrambe le aree che rappresentano l’85% delle vendite globali totali di veicoli elettrici nel 2021.

Il rapporto indica che il mercato globale dei veicoli elettrici sta continuando a espandersi a un ritmo che molti analisti non riescono a comprendere. Due aree, in particolare, la Cina continentale e l’Europa sono senza dubbio le due regioni che adottano i veicoli elettrici con il maggior entusiasmo.

La Cina continentale ha rappresentato il 50% delle vendite totali di veicoli elettrici a livello globale nel 2021, mentre l’Europa ha mantenuto il 35% delle consegne totali. Gli Stati Uniti rappresentavano l’8 per cento, mentre il resto del mondo si prende il restante 7%. Il mercato cinese dei veicoli elettrici è incredibilmente vario, con un crescente numero di concorrenti che si affaccia al settore.

Nonostante gli incredibili dati di vendita della Cina, l’Europa è ancora la regione con il più alto tasso di adozione di EV. Sebbene l’area abbia avuto meno vendite cumulative rispetto alla Cina continentale, l’Europa ha una maggiore concentrazione di conducenti di veicoli elettrici rispetto alla Cina.

Tesla ha ottenuto buoni risultati sia nel mercato cinese che in quello europeo. In Cina Tesla Model 3 e Model Y sono risultati i veicoli più popolari appena dietro HongGuang Mini EV da 5.000 dollari. In Europa la Model 3 ha dominato i dati di vendita alimentati dalle esportazioni dalla Gigafactory Shanghai. La Model 3 completamente elettrica è stata l’EV più venduto in Europa nel 2021.

I dati del rapporto Canalys hanno anche indicato che, mentre le vendite di auto elettriche nel 2021 negli Stati Uniti rappresentano solo il 4% delle vendite di nuovi veicoli l’anno scorso, lo slancio del settore della regione è promettente. Nuovi veicoli elettrici vengono lanciati regolarmente negli USA grazie agli sforzi per l’elettrificazione da parte delle case automobilistiche tradizionali.

Inoltre, l’introduzione del mercato dei pickup completamente elettrici aiuterà sicuramente la quota di mercato EV degli Stati Uniti a crescere nei prossimi anni, in particolare con offerte favorevoli come Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV e Chevrolet Silverado EV. I

Tesla ha rappresentato il 14% delle vendite mondiali di veicoli elettrici, battendo Volkswagen di due punti percentuali e SAIC del tre percento. Tra gli altri dati del rapporto, si legge che la produzione di veicoli Tesla è ben consolidata nella Cina continentale e si consoliderà in Europa nella prima metà del 2022, con l’inizio attività della fabbrica di Berlino, in quanto il brand si concentrerà sulla fornitura di modelli esistenti piuttosto che lanciarne di nuovi nel 2022.

