Synology DiskStation DS923 plus, archiviazione per utenti e piccoli uffici

Synology annuncia la nuova Synology DiskStation a quattro vani DS923+, l’unità più recente della linea Plus di dispositivi di archiviazione All-In-One per utenti e piccoli uffici. Con il versatile sistema operativo Synology DiskStation Manager (DSM), DS923+ offre soluzioni complete per proteggere e gestire i dati di lavoro, collaborare facilmente sui documenti, accedere ai file da remoto e monitorare le risorse fisiche, il tutto in un formato desktop compatto.

Offre prestazioni costanti ed è immediatamente pronta all’uso, con l’opzione per eseguire facilmente l’upgrade di rete e potenziare ulteriormente le velocità di trasferimento dati grazie alle schede di rete.

Archiviazione efficace e scalabile secondo le esigenze

Synology DS923+ può funzionare come archiviazione principale e soluzione di protezione dei dati per usi domestici e piccoli uffici, oppure come nodo edge per implementazioni su più siti. Con una capacità di archiviazione di 50 TB nel suo formato compatto a 4 vani, è facilmente scalabile fino a 120 TB su 9 unità con un’unità di espansione DX517.

Gli utenti possono potenziare ulteriormente le prestazioni eseguendo l’upgrade a una rete 10GbE e aggiungendo unità SSD M.2 NVMe usando lo slot PCIe integrato, per abilitare una cache veloce o creare ulteriori storage pool all-flash.

Il meglio dell’archiviazione locale

Per i team che lavorano da remoto e le aziende che operano su più sedi, la sincronizzazione dei file da sito a sito abilita il mirroring dei contenuti tra i dispositivi Synology. Synology Drive consente la gestione e condivisione intuitiva dei file, fondendo la praticità dell’accesso remoto ai file alla privacy, oltre che al 100% della titolarità dei dati nell’archiviazione locale.

Con DS923+ gli utenti possono utilizzare l’archivio locale ad alte prestazioni e, simultaneamente, ridurre l’impronta dell’archivio locale con la tecnologia cloud ibrida. Synology Hybrid Share archivia efficacemente i cold data nel cloud e mantiene i file usati più spesso nella cache sul dispositivo, per renderli accessibili alla velocità della LAN.

Backup su più livelli

Per garantire che i dati sensibili o critici siano sempre protetti dalle minacce della cybersicurezza è essenziale evitare la perdita irreversibile di informazioni importanti. Active Backup Suite di Synology consente il backup sicuro dell’infrastruttura IT, come i sistemi Windows e Linux, le VM VMware/Hyper-V e gli account Microsoft 365/Google Workspace, sulla DS923+ e la possibilità di ripristinare facilmente i dati quando necessario.

Per maggiore ridondanza, backup e snapshot di un punto nel tempo dei dati archiviati sul NAS possono essere creati e inviati offsite, a un altro server o servizio cloud.

Server di sorveglianza compatto

Il dispositivo può servire anche da sistema di gestione video completo con la piena titolarità sui dati locali. Surveillance Station di Synology è un VMS potente, oggi utilizzato per proteggere oltre 500.000 sedi. Il supporto ONVIF flessibile e oltre 8.300 videocamere IP testate semplificano l’implementazione e la personalizzazione in base ai requisiti di ogni specifica sede. Con Surveillance Station è facile configurare e gestire fino a 40 videocamere, con una interfaccia moderna e personalizzabile.

Per ambienti più vasti e con più edifici, le planimetrie dei piani e l’opzione per le mappe Google Maps oppure OpenStreetMap amplificano il monitoraggio di luoghi e situazioni. I fotogrammi importanti possono essere conservati per maggiore resilienza con il supporto per la registrazione del backup del server, la gestione di più dispositivi e anche il supporto per registrazioni doppie e simultanee, crittografate end-to-end, sul cloud Synology C2.

Synology DiskStation DS923+, prezzo e disponibilità

Synology DS923+ è disponibile in tutto il mondo tramite la rete di rivenditori e partner Synology: il prezzo consigliato, iva inclusa, è di 645,38 €. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Synology sono disponibili a partire da questa pagina.