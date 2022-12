iPhone via satellite farà molto di più nel brevetto Apple

Il mese scorso Apple ha pubblicato un rapporto intitolato “Apple ha investito 450 milioni di dollari per migliorare iPhone 14 con un servizio SOS di emergenza via satellite che verrà lanciato alla fine di questo mese”: sappiamo bene a cosa fa riferimento il rapporto, adesso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha concesso ufficialmente ad Apple un brevetto intitolato “Terminale di comunicazione” che descrive molte più funzioni di comunicazione via satellite possibili per futuri iPhone.

Il brevetto Apple per le comunicazioni via satellite, come segnala PatentlyApple, si spinge ben oltre i servizi di emergenza, ed in particolare potrebbe anche fornire servizi relativi allo streaming video, dati televisivi, telefonate e altro ancora. Il brevetto di Apple sarà sicuramente apprezzato dagli ingegneri wireless, poiché la maggior parte del documento si immerge in profondità neli dettagli delle comunicazioni satellitari.

In un passaggio chiave del deposito, quello mostrato nella figura 2, tratta di ricetrasmettitori che possono includere altri circuiti per la gestione di comunicazioni di rete locale wireless, comunicazioni di rete di area personale wireless, comunicazioni telefoniche cellulari o altre comunicazioni non satellitari e/o terrestri utilizzando radiatori per antenne.

I dati delle comunicazioni satellitari trasmessi dai ricetrasmettitori contrassegnati n. 28 e dai radiatori per antenne n. 30 possono includere dati multimediali, come ad esempio, streaming video, dati televisivi, dati radio satellitari, o anche dati vocali, come ad esempio dati telefonici, dati Internet e/o qualsiasi altro dato desiderato.

Continuando con il deposito, il brevetto di Apple figura 5 è un diagramma di moduli di antenna illustrativi con lenti e radiatori corrispondenti che possono essere attivati selettivamente per dirigere i segnali a radiofrequenza in diverse direzioni. La figura 11, invece, è un diagramma di flusso dei passaggi illustrativi coinvolti nel funzionamento di una matrice graduale di moduli di antenna.

Il massiccio investimento di Apple nel servizio di comunicazione via satellite ha effettivamente più senso se immaginato anche per ulteriori funzioni, incluse quelle più gettonate dagli utenti come chat, navigazione web, social e streaming potenzialmente in arrivo in futuro con gli iPhone delle prossime generazioni.

