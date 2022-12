Tesla mette Apple Music e Steam nelle sue auto

L’ultimo aggiornamento rilasciato da Tesla aggiunge nuove funzionalità davvero attese, tra cui la possibilità di giocare tramite Steam direttamente in auto e il supporto per la musica in streaming di Apple Music.

Tesla offre già diversi giochi ai propri clienti, tra cui Cuphead e Stardew Valley, ma l’aggiunta ufficiale di Steam metterà finalmente nelle mani degli utenti una vasta libreria videoludica. Peraltro, la novità non è una sorpresa totale, poiché il CEO Elon Musk aveva twittato che l’azienda stava “facendo progressi” con l’integrazione di Steam.

Tesla afferma che Steam sarà disponibile su “nuovi” veicoli Model S e X, e secondo quanto riferito viene chiarito che il supporto riguarda i modelli S e X dell’anno 2022, o più recenti, con almeno 16 GB di RAM. L’azienda afferma che Steam porta “migliaia” di giochi sulle sue auto con il video promozionale che si concentra su Cyberpunk 2077.

Steam non è l’unica app importante ad arrivare sulle auto di Tesla, che sanno finalmente ottenendo il tanto richiesto supporto ad Apple Music. Secondo quanto riferito, l’app era apparsa in una Model S in una mostra museale il mese scorso e ora è ufficialmente disponibile sulle auto del marchio.

L’aggiornamento rilasciato da Tesla poco prima delle festività di Natale include anche molte altre funzionalità. Una modalità di spettacolo di luci aggiornata che permette di programmare una sorta di coreografia che apparirà su più veicoli contemporaneamente.

I possessori di una Tesla saranno anche in grado di effettuare chiamate Zoom dalla telecamera in cabina e visualizzare l’interno dell’auto dall’app Tesla mentre si è in modalità Dog o Sentry. L’aggiornamento, ufficialmente numerato 2022.44.25, è in fase di lancio.

Ricordiamo che all’inizio di dicembre Tesla ha finalmente dato il via alle consegne del suo primo camion elettrico Tesla Semi con tre anni di ritardo rispetto a quanto annunciato all’annuncio. Sembra che Tesla stia lavorando a una nuova versione di Model 3 per svecchiare il design e ridurre i costi di produzione.

