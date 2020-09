Synology rilascia DSM 7.0 preview, il nuovo sistema operativo per NAS

Dopo quasi due anni dall’annuncio, l’azienda taiwanese Synology ha finalmente reso disponibile per il download la versione DSM 7.0 preview del proprio sistema operativo web DiskStation Manager, studiato per aiutare a gestire risorse digitali a casa e in ufficio. Al momento, DSM 7.0 è in fase di test (non si può considerare neanche una beta) ed è dunque bene fare particolare attenzione se si decide di provare il nuovo sistema.

La nuova release introduce una serie di funzionalità per il NAS, a partire dall’interfaccia utente rinnovata. Anche lo Storage Manager è stato rinnovato offrendo maggiori dettagli sul setup relativo allo storage, funzionalità smart di caching SSD, migliorie nella ricostruzione RAID e nelle performance iSCSI.

Di particolare interesse Active Insight, servizio cloud centralizzato per monitorare performance e stato, con notifiche e suggerimenti per impedire potenziali problemi e ridurre colli di bottiglia. Synology Photos combina Photo Station e Moments offrendo un sistema unificato per la gestione delle foto e la loro condivisione. Foto, video e musica sono fruibili sia tramite interfaccia web, sia da dispositivi mobile.

Come sempre DSM permette di accedere ai propri file da computer e dispositivi mobili, sincronizzare i file in sicurezza, proteggere i dati personali sui computer e dati aziendali su VMware, gli endpoint Windows e le applicazioni SaaS. Per ulteriori dettagli sulle nuove funzioni di questo sistema operativo rimandiamo a questo nostro articolo realizzato in occasione della presentazione avvenuta a Milano lo scorso anno.

Per aggiornare il proprio sistema, bisogna partire almeno dalla versione 6.2 e disporre di un modello del 2013 o seguenti. Synology non ha ancora comunicato la data prevista per il rilascio della versione definitiva del suo nuovo sistema operativo DSM 7.0.

