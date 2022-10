iOS 16 mette a disposizione il layout di tastiera Dvorak

Tra le tante novità di iOS 16, una minore è passata un po’ in sordina: il supporto nativo alla tastiera con layout Dvorak. Lo fa notare il sito Ars Technica spiegando che questo layout può essere selezionato tra i tanti disponibili andando su Impostazioni > Generali > Tastiera e da qui scegliendo il layout “Inglese (USA)” e “Dvorak” tra i layout per le tastiere con lingua inglese.

Lo schema per la tastiera che noi conosciamo come QWERTY (nome che deriva dalla sequenza delle lettere dei primi sei tasti della riga superiore della tastiera) è quello più comune – utilizzato anche nella maggior parte delle tastiere alfanumeriche italiane – ma esistono numerosi altri layout.

La “mitologia” vuole che nelle prime macchine da scrivere i tasti fossero disposti in ordine alfabetico; Christopher Sholes scoprì quella che considerava una disposizione più intelligente, il sistema QWERTY per l’appunto, che la maggiorparte di noi attualmente usa e ama (o odia, secondo i punti di vista).

La leggenda vuole che il QWERTY fosse nato perché i dattilografi battevano così velocemente sui tasti, al punto da bloccare i meccanismi delle prime macchine da scrivere, meccanismi che non riuscivano a stare dietro ai tasti e si accavallavano. La disposizione bizzarra del layout QWERTY avrebbe dovuto quindi “rallentare” i dattilografi più veloci ma è probabilmente solo un mito.

Fatto sta che la disposizione di tasti standard non è l’unica possibile e tra i layout alternativi, esiste anche quello noto come Dvorak-Dealey, che occupa un secondo, lontano posto, tra quelli più diffusi. Il nome deriva dagli inventori August-Dvorak e William L. Dealey e che, a detta degli ideatori, dovrebbe permettere una battitura più veloce. L’intenzione è quella di favore l’uso alternato delle mani; dopo avere battuto una lettera con un dito della mano sinistra, è probabile che il prossimo tasto che si debba battere corrisponda l’area nella mano destra, alternanza che dovrebbe essere una buona strategia per scrivere più velocemente. Nella disposizione Dvorak-Dealey tutte le vocali sono collocate nella riga mediana sotto le dita della mano sinistra, e le consonanti più usate nella medesima riga sotto la mano destra.

Gli ideatori di questo layout indicarono le loro teorie sul libro “Tyewriting Behavior” del 1936, sostenendo vantaggi filosofici e teorici sulla disposizione in questione. Negli anni ’30 furono condotti dei test su macchine da scrivere meccaniche, in altre parole gare di velocità tra dattilografi che usano layout QWERTY e altri dattilografi che usavano il layout DVORAK, e a quanto pare uscirono vincenti questi ultimi con un margine di vantaggio di circa il 30%.

Dvorak per anni scrisse articoli a sostegno delle sue idee ma nonostante, i suoi tentativi, il layout che si affermò maggiormente fu il QWERTY che tutti conosciamo. Successi test condotti dal Marina degli Stati Uniti e dal general Accounting office riferirono di risultati molto più modesti relativamente alla presunta superiorità del layout DVORAK. Ad ogni modo, se volete provarlo, ora potete farlo anche da iOS. Chi crede fortemente in questo formato, può anche comprare tastiere fisiche con il layout in questione (qui un modello da 29,66 ero in vendita su Amazon).