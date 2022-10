Ecco di cosa è capace iPhone 14 Pro se siete registi

Il regista Joey Helms ha prodotto uno straordinario esempio di videografia cinematografica utilizzando iPhone 14 Pro, completo di un video tutorial su come ottenere risultati simili.

Anche se Helms usa due componenti aggiuntivi, il video non è stato realizzato con l’impiego di una troupe cinematografica completa e decine di migliaia di dollari di illuminazione e kit cinematografici.

Come rivela in un video tutorial, il regista ha usato principalmente solo un gimbal e un filtro a densità neutra variabile a basso costo. Naturalmente, Helms è un videografo, oltre che un editor incredibilmente abile, e ammette che le riprese hanno richiesto davvero molto tempo. Inoltre, per ottenere il risultato ha impiegato dall’1% al 5% dei filmati originali che ha girato.

Girato a Chicago sul nuovo iPhone 14 pro sia in modalità ProRes che Cinema, il filmato è stato poi modificato in Final Cut Pro X con Dehancer Pro.

Tra i consigli che il regista offre, prima di tutto, vi è quello di bloccare sia la messa a fuoco che l’esposizione, in modo che nessuno dei due cambi durante la clip. Altro consiglio riguarda la velocità dell’otturatore: per modificarla si dovrà utilizzare un’app di terze parti. Helms utilizza Filmic Pro e registra a 24 fps. Questo è lo standard del cinema in quanto crea un movimento molto naturale.

Il filmato è stato registrato con l’ausilio del gimbal DJI Osmo Mobile 6, insieme ad un secondo gimbal più grande. Helms scatta in ProRes, che avverte genera file davvero grandi. Lo fa per dargli la massima flessibilità per la gradazione del colore durante la modifica.

Ad ogni modo, il filmato mostra sicuramente il potenziale cinematografico di iPhone 14, anche se certamente il risultato non è alla portata di tutti.

