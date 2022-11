Tata Electronics vuole la fabbrica iPhone di Wistron in India

Stando a indiscrezioni che arrivano da Pechino, Tata Electronics – divisione del colosso industriale indiano attivo in svariati campi – sarebbe in trattativa con Wistron – produttore di elettronica con sede a Taiwan e braccio di produzione di Apple per gli iPhone, per acquistare gli stabilimenti che si occupano della produzione di iPhone che si trovano a Karnataka, uno Stato federato dell’India sud-occidentale.

Se l’acquisizione degli stabilimenti Wistron non dovesse andare a buon fine (sarebbero stati offerti 612,6 milioni di dollari), Tata Group starebbe prendendo in considerazione anche la possibilità di instaurare una joint venture con Wistron. Lo stabilimento indiano di Wistron è uno dei più grandi nella nazione ad occuparsi della produzione di iPhone, anche se su scala più ridotta rispetto ai mega stabilimenti città in Cina.

Due anni addietro, scoppiarono tumulti nella sede indiana di Wistron per questioni legate alle retribuzioni dei dipendenti, una situazione simile a quanto accaduto nelle ultime settimane con Foxconn, nelle cui fabbriche sono scoppiate rivolte a causa dell’inasprimento delle restrizioni previste per contenere il contagio da coronavirus.

Si stima che Foxconn produca il 70% degli iPhone spediti a livello globale, attività che per il colosso della produzione di elettronica corrisponde al 45% di tutte le entrate. Il principale stabilimento dell’azienda in Cina per la produzione di iPhone si trova a Zhengzhou, nella Cina centrale e, a pieno regime, impiega circa 200.000 persone.

La scarsità di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, in conseguenza della situazione a Zhengzhou, genera lunghi tempi di attesa: Apple ha già avvisato della scarsa disponibilità, TSMC ha rivisto al ribasso le previsioni e si prevede un calo del fatturato iPhone rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Anche l’analista Ming-Chi Kuo ha previsto vendite di iPhone 14 Pro a rischio per le proteste alla Foxconn.

Ricordiamo che oltre a iPhone anche altri dispositivi Apple sono prodotti in India: Wistron per Apple produce i terminali meno recenti a listino, incluso iPhone SE, mentre Foxconn produce invece i dispositivi più recenti iPhone 14 e 14 Pro.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Finanza e Mercato è possibile partire dai rispettivi collegamenti