Foxconn, proteste e scontri nella mega fabbrica iPhone

In Cina centinaia di persone che lavorano per Foxconn stanno protestando rimuovendo le barriere per contenere i contagi da Covid-19: violenti scontri si sono verificati a Zhengzhou città industriale dove Foxconn produce per Apple gran parte di tutti gli iPhone venduti nel mondo.

In vari filmati che circolano in rete è possibile vedere i lavoratori che contestano il personale sanitario e della sicurezza. I lavoratori protestano per le misure anti-Covid, il cibo ricevuto e i bonus promessi non ricevuti. La struttura di Zhengzhou è la più grande fabbrica di iPhone al mondo e impiega circa 200.000 dipendenti: qui viene prodotto l’80% di tutti gli iPhone venduti nel globo.

Da fine ottobre, molti dipendenti hanno abbandonato il posto di lavoro per evitare le pesanti restrizioni a cui sono costretti quando si scopre un focolaio di COVID-19. Sono circolate immagini con scene di persone che scavalcavano le recinzioni dello stabilimento Foxconn. Le fabbriche nelle aree con restrizioni per il Covid possono rimanere aperte ma a patto che il personale viva e lavori nello stabilimento, obbligati a mangiare nei dormitori e non più in mensa.

Workers at Foxconn’s iPhone plant in Zhengzhou are protesting over pandemic control policies, according to one person who spoke to our reporter. They claim many workers have tested Covid positive lately.

