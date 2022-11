Redmi Note 11 e 11 Pro Plus 5G, su eBay sconti folli, si parte da 175 euro

quando si parla di smartphone con il m migliore rapporto qualità prezzo, certamente la serie Redmi è una delle più interessanti per gli utenti. Lo conferma ancora una volta, con Redmi Note 11 e 11 Pro Plus 5G che sono in sconto su eBay, con un listino che parte da appena 175 euro.

Nonostante i prezzi minimi, si tratta di dispositivi dotati di caratteristiche tecniche importanti. Redmi Note 11 è dotato di un display Full HD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, mentre al suo interno batte un processore Snapdragon 680. Quello per cui da sempre sono apprezzate le serie Note di Redmi è l’autonomia, che anche in questo caso non deluderà le aspettative grazie ad una batteria con capacità nominale di 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Tra le altre caratteristiche il terminale offre un Touch ID laterale, che risulta essere sempre preciso e reattivo, più di molti altri concorrenti che invece fanno affidamento su un sensore sotto schermo. Per gli amanti del suono, non manca il jack per cuffie da 3,5 mm e altoparlanti stereo. Tra le chicche anche un sensore blaster IR che permette di controllare apparecchi come le TV. Se la memoria integrata non dovesse risultare sufficiente per i più esigenti è presente anche lo slot per schede microSD, oltre al vano per la doppia SIM.

A livello multimediale il Redmi Note 11 è dotato di una fotocamera principale da 50 megapixel, una ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

E’ disponibile su eBay per il Black Friday 2022 a 175,50 euro nella variante 4+128 GB, mentre a 183 euro in quella 6+128 GB.

Il Redmi Note 11 Pro Plus 5G, invece, è dotato di CPU MediaTek Dimensity 920, CPU octa-core, fino a 2,5 GHz e display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici, con frequenza di aggiornamento 120Hz, risoluzione 2400×1080. E’ disponibile in sconto nei modelli con RAM da 6 e 8 GB, e ROM da 128 o 256 GB. A livello multimediale quattro fotocamere posteriore. Una principale da 108 megapixel, una fotocamera ultrawide da 8 megapixel, una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel.

Ha Touch ID laterale,o slot per due schede SIM, altoparlanti stereo e ingresso jack per cuffie da 3,5 mm. Misura 164,19 x 76,1 x 8,12 mm, mentre pesano 202 grammi.

E’ disponibile su eBay per il Black Friday 2022 a 314 euro nella variante 6+128 GB, mentre a 359 in quella 8+256 GB.