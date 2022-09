TCL punta su Home Theater premium ed elettrodomestici smart a IFA 2022

Anche il colosso dell’elettronica di consumo TCL è presente a IFA 2022 di Berlino, dove ha presentato le sue ultime innovazioni, tra cui la nuova soundbar con tecnologia RAY-DANZ, la collezione di grandi televisori Mini LED e QLED in arrivo Europa e le lavatrici di ultima generazione in classe energetica A.

Anzitutto, TCL ha presentato il TV Mini LED Serie C835 premiato da EISA come Best Premium Mini LED TV; si tratta di un TV Mini LED 4K con supporto al Dolby Atmos per un suono coinvolgente. Per portare il cinema nelle case il costruttore introduce anche il primo TV QLED TCL da 98 pollici, supportato dal claim “Inizia lo spettacolo”.

Per quanto riguarda l’audio, TCL ha presentato la nuova soundbar top di gamma X937U dotata dell’esclusiva tecnologia RAY-DANZ, oltre alla Soundbar C935, equipaggiata con RAY-DANZ e Dolby Atmos.

Inoltre, TCL ha anche presentato i suoi occhiali TCL NXTWEAR Wearable Display Glasses che pesano appena 75 grammi, e che danno allo spettatore la sensazione di vedere uno schermo da 140 pollici a 4 metri di distanza.

Ancora, alla kermesse di Berlino il produttore ha dato spazio agli elettrodomestici per la casa conessa e intelligente. Dal condizionatore d’aria con tecnologia brevettata FreshIN, alle lavatrici in classe energetica “A”, passando per un assortimento di frigoriferi, purificatori d’aria e robot aspirapolvere.

Al termine della presentazione anche l’annuncio che TCL lancerà altri prodotti in classe energetica A per aiutare i propri consumatori a sviluppare uno stile di vita più sostenibile. In questo articolo trovate la fotogalleria di immagini della presentazione TCL a IFA 2022. Per tutte le notizie che ruotano attorno a IFA 2022 il link da seguire è direttamente questo.