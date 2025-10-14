Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » Hardware Apple » Apple anticipa l’arrivo del MacBook Pro M5 con un teaser
Hardware Apple

Apple anticipa l’arrivo del MacBook Pro M5 con un teaser

Di Mauro Notarianni
Apple anticipa l’arrivo del MacBook Pro M5 con un teaser - macitynet.it

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, ha diffuso su X (Twitter) un teaser per annunciare il lancio di un nuovo prodotto, spiegando che “qualcosa di potente sta arrivando”.

Il tweet è accompagnato da una breve animazione che lascia intravedere quello che dovrebbe essere un MacBook Pro, preceduta dalla scritta “Coming soon”.

Secondo indiscrezioni circolate recentemente, è previsto l’imminente arrivo di un MacBook Pro da 14″ con chip M5. Il notebook dovrebbe essere presentato entro qualche giorno in una versione base (con prestazioni che dovrebbero essere di tutto rispetto), e successivamente (probabilmente a gennaio) dovrebbero arrivare versioni ancora più potenti con chip M5 Pro e M5 Max.

Rispetto alla generazione con chip M4 presentata un anno fa, non ci si aspetta molto di più di un cambio di chip. Per potenziali evoluzioni importanti, come ad esempio display OLED o una connessioni 5G, bisognerà attendere la generazione con chip M6 di fine 2026 o inizio 2027.

Apple pronta a produrre Pad Pro 2025 ma l'occhio è al 2026 - macitynet.it
Apple pronta a produrre Pad Pro 2025 ma l’occhio è al 2026

Indizi multipli

Nei primissimi giorni di ottobre dalle registrazioni obbligatorie presso la FCC in USA sono trapelati i codici prodotto per un singolo nuovo MacBook Pro, insieme ad altri sei codici prodotto per altrettanti nuovi iPad Pro, uno per ogni variante da 11” e 13” con e senza connettività cellulare. Ricordiamo che recentemente dalla Russia è trapelato in video iPad Pro M5.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Festa delle Offerte Prime

I prodotti smart Amazon sono in offerta fino al 14 Ottobre - manca pochissimo

Articolo precedente
FOSSiBOT, sconti autunnali sulle powerstation a partire da 369 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.