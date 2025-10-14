Apple anticipa l’arrivo del MacBook Pro M5 con un teaser

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, ha diffuso su X (Twitter) un teaser per annunciare il lancio di un nuovo prodotto, spiegando che “qualcosa di potente sta arrivando”.

Il tweet è accompagnato da una breve animazione che lascia intravedere quello che dovrebbe essere un MacBook Pro, preceduta dalla scritta “Coming soon”.

Secondo indiscrezioni circolate recentemente, è previsto l’imminente arrivo di un MacBook Pro da 14″ con chip M5. Il notebook dovrebbe essere presentato entro qualche giorno in una versione base (con prestazioni che dovrebbero essere di tutto rispetto), e successivamente (probabilmente a gennaio) dovrebbero arrivare versioni ancora più potenti con chip M5 Pro e M5 Max.

Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC — Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025

Rispetto alla generazione con chip M4 presentata un anno fa, non ci si aspetta molto di più di un cambio di chip. Per potenziali evoluzioni importanti, come ad esempio display OLED o una connessioni 5G, bisognerà attendere la generazione con chip M6 di fine 2026 o inizio 2027.

Indizi multipli

Nei primissimi giorni di ottobre dalle registrazioni obbligatorie presso la FCC in USA sono trapelati i codici prodotto per un singolo nuovo MacBook Pro, insieme ad altri sei codici prodotto per altrettanti nuovi iPad Pro, uno per ogni variante da 11” e 13” con e senza connettività cellulare. Ricordiamo che recentemente dalla Russia è trapelato in video iPad Pro M5.