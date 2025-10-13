Ecco i tre prodotti che Apple annuncerà questa settimana

Tenete gli occhi aperti: dopo l’abbuffata dei giorni di iPhone 17, il momento di un’altra infornata di novità Apple è vicina, se non vicinissima. Già questa settimana potrebbero debuttare i primi dispositivi con processori M5 e magari anche qualcuno di quegli accessori “minori” che attendiamo da diversi mesi.

iPad Pro M5, la fuga di notizie arriva dalla Russia

Il protagonista più scontato è senza dubbio il nuovo iPad Pro, già apparso in rete in due video di unboxing provenienti dalla Russia. I filmati hanno svelato una parte consistente delle novità: il tablet adotta il chip M5, porta la RAM minima a 12 GB e mantiene nel complesso lo stesso design della generazione attuale, fatta eccezione per un dettaglio: la scritta “iPad Pro” scompare dalla scocca posteriore.

Restano invece dei dubbi sulla seconda fotocamera frontale, una delle indiscrezioni più insistenti degli ultimi mesi. L’idea era quella di offrire un sistema doppio per ottimizzare le videochiamate sia in modalità verticale sia orizzontale, ma nei video trapelati non c’è traccia della seconda lente.

I primi benchmark su Geekbench 6 mostrano che l’M5 conserva una CPU a 9 core con tre performance e sei efficiency core, ma guadagna il 12% di potenza in multi-core e addirittura il 36% in GPU rispetto all’M4. Numeri che lasciano intendere un salto tangibile nelle prestazioni, in un aggiornamento che per il resto sarà di scarso conto, paragonabile a quello tra iPad M2 ed M3 che fu tra i minori mai visti nella storia di iPad.

Vision Pro: aggiornamento tecnico e nuova fascia

Il secondo prodotto in arrivo è una nuova versione di Vision Pro, che integrerà anch’essa il chip M5. In passato si era parlato di un semplice passaggio all’M4, ma Apple avrebbe deciso di allineare il visore al nuovo SoC.

Oltre al cambio di chip, ci saranno alcune modifiche minori ma significative: nella confezione troverà spazio la Dual Knit Band, una fascia più comoda rispetto a quella attuale, e debutterà una nuova colorazione Space Black. Il tentativo di eliminare almeno uno dei difetti percepiti del dispositivo.

Secondo documenti FCC trapelati per errore, il dispositivo continuerà a supportare Wi-Fi 6, senza passaggi alle versioni più recenti. Si era parlato anche di un misterioso chip R2 a 2 nanometri dedicato alla gestione degli input, ma la sua introduzione è stata rimandata almeno alla seconda metà del 2026, quando Apple comincerà ad adottare il nuovo processo produttivo di TSMC.

Resta da capire se questo pacchetto di novità sarà sufficiente per parlare di una vera “seconda generazione”. Per ora, tutto lascia pensare che si tratti di un aggiornamento intermedio buono a smaltire le centinaia di migliaia di componenti che giacciono nei magazzini dopo il flop del primo modello.

Ricordiamo che il Vision Pro M5 potrebbe essere una sorta di versione finale di questo dispositivo per la realtà virtuale e mista. Quel che si era intuito da mesi, sarebbe stato messo in atto: Apple avrebbe infatti e dirottato le risorse inizialmente destinato al Vision Pro 2 e del modello più leggero “Vision Air” agli occhiali smart, visti come la prossima frontiera della piattaforma AR di Cupertino.

MacBook Pro 14” M5, il primo della nuova ondata

A chiudere il trittico ci sarà il MacBook Pro da 14 pollici base con chip M5, già “pronto per il lancio” come si legge su Bloomberg. Sarà il primo portatile ad adottare la nuova generazione di chip Apple Silicon, mentre le varianti con M5 Pro e M5 Max arriveranno solo all’inizio del 2026.

Al di là del processore, come per iPad Pro non sono previsti cambiamenti strutturali per questo modello. Apple riserverebbe le trasformazioni più profonde alla generazione successiva, quando potrebbero arrivare display OLED, touchscreen integrato, design più sottile, connettività cellulare e chip M6 a 2 nm per un nuovo balzo prestazionale.

Altri prodotti all’orizzonte

Nella pipeline Apple ci sono ancora nuovi modelli di Apple TV, HomePod mini e AirTag 2, senza però indicazioni precise sulla tempistica. È possibile che tutto o magari anche solo alcuni di questidispositivi possano essere introdotti questa settimana.

Gli Airtag e la Apple Tv con A17 Pro, potrebbero, infatti, essere pronti da tempo e non essere stati presentati all’evento di inizio settembre per semplici ragioni di visibilità

I nuovi iPad base e iPad Air, un aggiornamento dello Studio Display, nuovi MacBook Air e l’ iPhone 17e invece non sono certo già sulla rampa di lancio.

La data degli annunci

Non ci sarà, ovviamente, nessun keynote. La possibilità che, come successo in passato, ci fosse una presentazione ottobrina in grande stile è da scartare per semplici ragioni di tempi.

Quindi niente palco, niente streaming globale: come spesso accade per i refresh tecnici, le novità saranno comunicate attraverso una serie di comunicati stampa pubblicati su Apple Newsroom, accompagnati da brevi video promozionali su YouTube.

Quando? Non domani. Lunedì è giornata festiva sia negli Stati Uniti, dove si celebra il Columbus Day, sia in Canada, dove cade il Giorno del Ringraziamento. Da martedì in avanti tutti i giorni sono buoni, ma sappiamo che i giorni preferiti per gli annunci di Apple sono il martedì o il mercoledì