Apple conferma tutto, nuovi Mac la prossima settimana

Pubblicità

Greg Joswiak, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple, ha fatto capire chiaramente che sono in arrivo nuovi prodotti la prossima settimana, lasciando intendere l’arrivo di Mac aggiornati.

La dichiarazione non meraviglia e voci riguardano a nuovi Mac in arrivo circolano da settimane. Su X (ex Twitter) il dirigente della Mela ora ha scritto: “Mac your calendar”, gioco di parole per indicare di segnalare sull’agenda l’arrivo dei nuovi Mac. “Abbiamo una settimana entusiasmante di annunci davanti, a partire da lunedì mattina. Rimanete sintonizzati…”.

Da quello che sembra di capire, Apple non ha predisposto un evento dedicato ma i nuovi prodotti dovrebbero essere annunciati con semplici comunicati stampa. Lunedì è il giorno nel quale dovrebbero arrivare – tra le altre cose – anche le versioni definitive degli aggiornamenti a iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS Sequoia 15.1, update che a questo punto potrebbero arrivare in concomitanza dei nuovi Mac.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Le indiscrezioni circolate finora fanno riferimento all’arrivo di MacBook Pro con chip M4, ma non dovrebbero mancare anche Mac mini con M4 e forse anche nuovi iMac.

Tutti i nuovi modelli dovrebbero integrare il chip M4; del Mac mini in arrivo sono circolate voci secondo le quali Apple aggiornerà il design: dovrebbe essere uno scatolotto più piccolo dell’attuale con una forma simile alla Apple TV. Si vocifera ancora che tutti i modelli entry level di Mac partiranno con 16GB di memoria unificata, con ovvii vantaggi in termini di performance per Apple Intelligence e non solo.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con il riassunto e altri dettagli sul previsto Mac mini con chip M4; come abbiamo spiegato qui, invece, per i MacBook Air rinnovati con M4 è probabile che se ne parlerà tra gennaio e marzo. Più tardi nel corso dell’anno dovrebbero poi arrivare i Mac Studio e i Mac Pro.