Sega onora Rieko Kodama, sviluppatrice di Sonic

Rieko Kodama, pioneristica sviluppatrice di Sega, è morta all’età di 58 anni: un messaggio è stato integrato nei credit di Mega Drive Mini 2, e la scomparsa è stata inoltre confermata da Yosuke Oskunari, producer di Sega.

Sega ha fatto sapere che Kodama è morta a maggio di quest’anno ma la notizia non era stata diffusa in sintonia con quanto richiesto dai familiari. “Preghiamo che la defunta possa riposare in pace, ed esprimiamo la mostra gratitudine per il suo enorme contributo a Sega”, ha dichiarato Sega Japan.

Kodama ha lavorato ad alcuni tra i più noti giochi di Sega, inclusi Sonic the Hedgehog 2, Skies of Arcadia, e Alex Kidd; è nota principalmente per essere una delle menti creative di titoli della serie Phantasy Star, franchise che ha debuttato nel 1987 con l’uscita del primo titolo della serie su console Sega Master System, e per essersi occupata della direzione di Phantasy Star IV: The End of the Millennium.

Finally, the staff credits include a memorial message for Rieko Kodama. She started as an artist on games such as Alex Kidd In Miracle World, Phantasy Star and Sonic The Hedgehog, and was the producer for Skies Of Arcadia, 7th Dragon and most recently the Switch Sega Ages games. pic.twitter.com/v6xk8oUNYO — Nick Thorpe (@HKT3030) October 26, 2022

Nel 2010 – riferisce il sito Eurogamer – Rieko Kodama è stata premiata con il Pioneer Award nell’ambito della Game Developers Choice Awards per i suoi 35 anni di carriera, un settore dominato principalmente da uomini. «Non sono sicura se sia per via della cultura aziendale di Sega o per qualcos’altro, ma non ho mai sentito l’essere donna uno svantaggio. Ho lavorato su diverse cose legate allo sviluppo di giochi ormai da oltre 30 anni, e dopo essere arrivata in Sega non sono mai stata trattata diversamente dagli uomini», aveva dichiarato in una intervista.

It has finally been announced that Rieko Kodama has passed away. I have fond memories of working with her on Phantasy Star and Sonic. I went to the wake and funeral and could not believe how sudden it was. I pray for your soul rest in peace.https://t.co/gc7sPCO35g — Yuji Naka / 中 裕司 (@nakayuji) October 27, 2022

Anche Yuji Naka, creatore di Sonic, ha twittato le sue condoglianze, scrivendo «Ho bei ricordi del lavoro con lei su Phantasy Star e Sonic. Sono stato alla veglia e al funerale, e non riuscivo a credere quanto accaduto all’improvviso. Prego per te, riposa in pace».

