Apple Watch Ultra con micro LED salta al 2025

Lanalista Jeff Pu è stato il primo ad anticipare un Apple Watch con schermo micro LED nel 2024, invece secondo un altro attendibile analista, il super esperto di display Ross Young, il primo dispositivo Apple con schermo micro LED sarà un Apple Watch Ultra che vedremo nel 2025.

Il posticipo al 2025 era già emerso nei primissimi giorni di quest’anno: ora invece Young torna sull’argomento perché ha individuato la prova che la tecnologia display di prossima generazione debutterà in Apple Watch Ultra ma solo nel 2025.

Apple Watch Ultra micro LED nel 2025: la prova

Il fornitore Apple Osram ha già annunciato che nel 2025 inizierà a riportare nel suo bilancio i ricavi, definiti rilevanti, derivanti dalla tecnologia micro LED, in sviluppo da anni, ora in fase di perfezionamento in vista dell’inizio della produzione industriale. Qui di seguito riportiamo, tradotte in italiano, le dichiarazioni di Osram evidenziate da Young:

«Sulla base delle ultime informazioni disponibili e della relativa valutazione, possiamo aggiungere che al momento prevediamo di iniziare a segnalare ricavi rilevanti dalla nostra tecnologia microLED nel 2025» E ancora «Posso anche confermare e sottolineare che il coinvolgimento del cliente in questo ambito è molto profondo, significativo e attivo. Il feedback del mercato che abbiamo ricevuto conferma chiaramente che deteniamo una posizione di leadership strategica nella tecnologia microLED di piccole dimensioni e che siamo i primi per l’industrializzazione ad alto volume di questa tecnologia di nuova generazione».

Come la tecnologia Micro LED cambierà gli schermi

Rispetto agli OLED la tecnologia Micro LED migliora ogni aspetto: più luminosità, colori più fedeli, contrasto elevato, HDR migliore, grande angolo di visione anche in piena luce, effetto burn-in o gosthing ridotto, consumi inferiori. Chi ha visto i prototipi ha dichiarato che le immagini sembrano fuoriuscire dal dispositivo, disegnate direttamente sul vetro, un salto di qualità che si ritiene Apple sarà tra i primissimi ad offrire sul mercato.

Si prevede che micro LED sarà una caratteristica distintiva dei prodotti Apple, anche rispetto ai concorrenti, e che invoglierà gli utenti all’acquisto. Gli elevati costi iniziali limiteranno le dimensioni dei display, ma nel tempo Apple prevede di impiegare micro LED anche in dispositivi più grandi.

