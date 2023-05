Quattro iPhone nei 5 terminali top più venduti a inizio 2023

Il mercato degli smartphone di fascia alta è stato caratterizzato da una crescita significativa nel primo trimestre del 2023: in particolare iPhone 14 Pro Max (qui la recensione) di Apple e Galaxy S23 Ultra di Samsung hanno dominato la scena, conquistando la preferenza degli utenti.

Re indiscusso delle vendite per inizio 2023 è proprio iPhone 14 Pro Max, che si è posizionato al primo posto della classifica dei dispositivi di fascia alta più venduti, confermando l’appeal degli smartphone con schermo di dimensioni piuttosto generose.

La presenza di quattro iPhone nella top 5 di Canalys, insieme al Galaxy S23, mostrano come siano gli smartphone di fascia alta a conquistare sempre più porzioni di mercato.

Secondo quanto riportato da Canalys, le spedizioni di smartphone di fascia alta, ovvero quelli con un prezzo superiore ai 500 dollari, sono aumentate del 4,7% rispetto all’anno precedente nel primo trimestre di quest’anno. Si stratta di un dato in contrasto con la tendenza generale del mercato degli smartphone, che è diminuito di poco più del 13%.

Classifica smartphone inizio 2023

In cima alla lista delle vendite, come prevedibile, si trovano quattro iPhone di Apple. iPhone 14 Pro Max domina il segmento, seguito da iPhone 14 Pro, iPhone 14 e iPhone 13. Al quinto posto si trova l’unico smartphone Android della top 5, Galaxy S23 Ultra di Samsung.

Altri terminali Android di spicco, comunque molto venduti secondo le stime Canalys, includono Galaxy S23 e S23+, nonché Galaxy S22, Galaxy S21 FE, Xiaomi 13 e Huawei Mate 50.

Interessante notare come anche i pieghevoli stiano prendendo strada, palcoscenico su cui ancora Apple non è presente. La classifica mostra come Galaxy Z Flip 4 si riuscito a entrare nella top 10 delle spedizioni globali di smartphone nel primo trimestre dell’anno.

Tornando nel mondo Apple, oltre alle prime 4 posizioni, ci sono altri iPhone nella top 10. Ad esempio, al sesto posto si piazza iPhone 14 Plus, mentre all’ottavo si trova iPhone 12. Interessante notare come all’undicesima piazza, appena fuori la top 10, ci sia iPhone SE di terza generazione, segnale evidente che una parte dell’utenza preferisce ancora maneggiare uno smartphone di dimensioni ridotte.

Sulle pagine di macitynet trovate le recensioni di iPhone 14 Pro, del modello baseiPhone 14 e iPhone 14 Plus, invece per tutte le notizie sull’universo Android si parte da qui.