Recensione TerraMaster F2-212, NAS da salotto perfetto per chi inizia

La moda dei NAS da salotto, che identifica device semplici, accessibili ma incredibilmente utili se visti sotto il giusto punto di vista, sta spopolando: tra i modelli usciti recentemente, oggi esaminiamo il nuovo TerraMaster F2-212.

Erede di una fortunata linea di NAS contraddistinti da un prezzo accessibile e da una buona costruzione, questo modello aggiunge un nuovo look più consumer ad un rapporto prezzo prestazioni sempre positivo.

Il nero sta bene su tutto

TerraMaster F2-212 arriva in una anonima scatola di cartone grezzo che, certamente, strizza l’occhio al lato Green che sempre più marchi stanno tenendo in considerazione.

Al suo interno il NAS vero e proprio, sul quale approfondiamo tra poco, e una scatola che contiene l’alimentatore (esterno, ma molto piccolo), un cavo Ethernet Gigabit e un sacchetto di viti utili solo per le unità SSD SATA da 2,5″.

Mancavano, come è lecito che sia perché la scelta è tutta dell’utente, le unità di memoria interna, per le quali noi abbiamo usato, dopo le varie prove di rito, un disco meccanico WD RED da 3,5″ e un SSD Sandisk Plus da 2,5″.

La prima cosa che si nota, per chi ha seguito i test delle altre unità TerraMaster come l’F2-223 o l’F2-422 è sicuramente la nuova livrea “All Black” che caratterizza l’unità esteticamente, di certo già adatta a sostare a fianco alla TV in salotto o alla mensola in entrata rispetto a prima.

Design attento ma…

Nonostante il nuovo look, la tradizione TerraMaster di costruire molto bene i propri prodotti non si smentisce: l’interno è tutto in metallo e appare robusto, e anche le slitte sono state riviste con un sistema di gancio e sgancio delle stesse al NAS molto facilitato, tanto che il cambio di disco da 3,5″ lo si fa in una manciata di secondi.

Le dimensioni sono nella norma per un modello da 2 Bay, si parla di 222x119x154 mm di ingombro per un peso di 1.3 Kg, che aumenta di circa 1 Kg aggiungendo due dischi meccanici.

Nella parte frontale sostano le due slitte a vista (ma in effetti nero su nero si notano appena) e tre piccoli LED che indicano il funzionamento e lo stato, mentre dietro trovano posto due prese USB-A (una 3.0 e una 2.0), il grande ventolone di raffreddamento, il connettore Ethernet Gigabit e quello per l’alimentazione.

A voler vedere, e considerando anche la fascia di mercato a cui si rivolge, manca un connettore USB frontale, USB-A (anche se non sarebbe stato male neppure un USB-C). Diciamo uno, ma sappiamo che anche due non sarebbero stati male, a voler risparmiare li avremmo messi frontali invece che dietro, preferendo l’accessibilità al design.

Potenziato per l’archiviazione

Il TerraMaster F2-212 monta un processore interno Realtek 1619B, un chip ARM pensato per tenere bene i processi di archiviazione e gestire le routine del sistema operativo, ma nonostante in teoria la possibilità di gestire servizi multipli esista, non è un modello adatto a carichi di lavoro elevati.

Anche la Ram di 1 GB, montata di serie e non sostituibile o upgradabile, indica che il “piccolino” del catalogo TerraMaster è adatto a fungere da backup, archivio di rete per ottimizzare l’uso dei file anche da mobile e al limite da cloud personale, se gli utenti vogliono altro a catalogo ci sono gli ottimi TerraMaster F4-423 o il TerraMaster T6-423, che qui ha fatto un’ottima impressione.

Buona invece la tenuta termica, che si traduce in silenziosità: la ventola pare non parta mai, oppure parte a regimi ridotti e in pratica se lo usate solo come deposito file di rete, in pratica è come non averlo.

Se l’aspetto del rumore è importante, e se lo mettete davvero in salotto di sicuro lo è, allora consigliamo di investire qualche Euro in più e optare per archiviazione solo SSD (come le unità RED di Western Digital o SanDisk SSD Plus), in modo da accelerare sui tempi di accesso e sulla silenziosità generale

Ricordiamo infatti che per l’uso in salotto un disco meccanico da 12 TB o più incide notevolmente sulla rumorosità generale, anche se è sicuramente più conveniente e con capacità maggiori (le unità SSD SATA da 2,5″ oggi arrivano al massimo a 8 TB, quelle meccaniche a 22 TB).

Non c’è spazio per unità M.2: una piccola limitazione, perché se è vero che questo standard si sta affermando sempre di più anche nel mondo dei NAS, non è sicuramente questo il settore di riferimento.

TOS

Il sistema operativo all’interno del NAS è la versione 5.1 di TOS (TerraMaster Operative System), identico agli altri modelli della casa.

Questo sistema operativo è molto semplice, intuitivo e lineare e, pur non avendo la complessità e il livello di dettaglio di alcune proposte della concorrenza, risponde perfettamente alle esigenze dell’utente medio che cerca in un NAS un compagno ideale per reperire file subito, ovunque e con semplicità, seppure in sicurezza (sotto tutti i punti di vista).

La gestione dei volumi e dei dischi è comoda e a portata di tutti, anche se per evitare alcuni problemi consigliamo l’uso di dischi nuovi (o non formattati) o, al limite, con nessuna versioni di TOS o altri sistemi operativi all’interno, per non “confondere” il sistema al primo avvio.

La gestione del RAID è buona, seppure ovviamente “costretta” da sole due slitte che possono operare con RAID 0, 1, dischi singoli o un sistema proprietario TerraMaster (TRAID) che propone una specie di RAID ottimizzato anche con dischi di diversa natura e dimensione.

Come filesystem la scelta cade tra il normale Ext4, da anni uno standard su questo tipo di device, e il nuovo rampollo che sta diventando di moda, il BTRFS, che appare più elastico e con ampie capacità nella gestione delle istantanee.

Considerata la fascia di mercato, la capacità di calcolo e l’utilizzo medio, probabilmente la differenza tra i due sistemi non incide e lascia libero l’utente di scegliere uno o l’altro a piacimento.

Molto interessante l’App per mobile, TNAS Mobile 3, che mostra al suo interno sia le capacità di gestione del device da remoto che il browsing e l’uso attivo di alcuni media (come filmati, musica e foto nei formati più comuni) direttamente dalle apposite schede.

Come anticipato prima, l’uso attento di questo NAS può offrire una porta ad un cloud privato molto efficiente, banda permettendo, che a fronte di un prezzo iniziale più alto, possono offrire nel tempo capacità e costo a TB sicuramente minore di qualunque servizio cloud puro esistente.

Conclusioni

Seppur basato su una profilazione hardware contenuta (specie nel processore e nella RAM), il prezzo sicuramente concorrenziale, il look esteticamente più accattivante degli altri modelli a listino e una dotazione software semplice e lineare, il TerraMaster F2-212 riesce ad offrire una buona soluzione per il backup, l’archiviazione di file esterni (comoda anche per chi è in Smart Working) e un cloud personale.

La bassa rumorosità e il ridotto consumo elettrico (specie se usato in Full SSD) lo rendono un prodotto adatto esclusivamente al salotto (in un piccolo ufficio in teoria potrebbe starci, ma restano meglio i modelli più potenti, specie con accessi multipli), perfetto anche e soprattutto per chi non ha mai avuto un NAS e vuole iniziare, con un investimento però contenuto.

Pro:

• Nuovo Look più di design

• Ottimo rapporto qualità/prezzo

• Silenzioso e parco nei consumi

Contro:

• Manca una USB frontale

• Manca uno slot M.2

• Poco adatto al di fuori dell’archiviazione

Prezzo:

• 179,99 € (TerraMaster F2 212)

• 155,36 € (WD Red 6 TB 3.5″)

• 293,00 € (WD Red 12 TB 3.5″)

• 33,80 € (Sandisk Plus Scheda da Memoria da 480 GB)

TerraMaster F2-212 è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

