Tesla Autopilot, avanza l’indagine USA sugli incidenti

L’indagine sul Tesla Autopilot da parte del governo federale USA sta entrando in una nuova fase, dopo aver vagliato una dozzina di incidenti di veicoli Tesla che utilizzavano il pilota automatico e che si sono schiantate contro veicoli di emergenza. Al momento, l’indagine viene designata come “Analisi ingegneristica”, che è la seconda e ultima fase prima di un possibile richiamo.

Questa fase successiva comporterà ulteriori test e analisi degli incidenti “per esplorare il grado in cui il pilota automatico e i sistemi Tesla associati possono esacerbare i fattori umani o i rischi per la sicurezza comportamentale minando l’efficacia della supervisione del conducente”, ha affermato la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Inoltre, l’istituto sta ampliando il numero di veicoli Tesla che potrebbero essere interessati dalle indagini, da 765.000 a 830.000. Lo studio copre i veicoli Tesla Model S, X, 3 e Y che sono stati rilasciati dal 2014 al 2021.

L’agenzia sta esaminando 16 incidenti in cui i proprietari di Tesla che utilizzavano il pilota automatico si sono schiantati contro veicoli di emergenza fermi, provocando 15 feriti e un decesso. La maggior parte di questi incidenti si è verificata dopo il tramonto, con il software che ignorava le misure di controllo della scena tra cui spie luminose, bagliori, e frecce direzionali.

L’indagine è stata avviata per la prima volta nell’agosto 2021. Da allora, NHTSA ha sollecitato informazioni a Tesla e ad altre 12 case automobilistiche in merito ai loro sistemi di assistenza alla guida di livello 2, in cui il veicolo può controllare contemporaneamente sterzo, frenata e accelerazione su tipi di strada specifiche.

L’agenzia sta cercando dati sulle miglia percorse e rapporti sugli incidenti. Separatamente, l’NHTSA sta anche raccogliendo dati sugli incidenti da un più ampio gruppo di aziende che producono sistemi di assistenza alla guida e veicoli completamente autonomi.

Nel suo rapporto preliminare, l’NHTSA ha affermato che la maggior parte degli incidenti ha coinvolto veicoli di emergenza che sarebbero stati visibili al conducente in media otto secondi prima dell’incidente.

Secondo Elon Musk Tesla Autopilot potrebbe arrivare in USA nel 2023, ma sono anni e anni che ne prevede l’arrivo per l’anno prossimo.