FIFA plus cresce, ora con nuove lingue, anche Italiano

FIFA+, la piattaforma di TV in streaming per gli appassionati di calcio, è sempre più accessibile ai tifosi di tutto il mondo grazie all’introduzione di quattro nuove lingue, italiano compreso. Già da alcuni giorni giapponese, coreano, indonesiano e italiano verranno aggiunti FIFA+, permettendo ad altri 465 milioni di appassionati di calcio di accedere a tutti i contenuti nella propria lingua.

Insieme a inglese, francese, tedesco, portoghese e spagnolo, le lingue disponibili sulla piattaforma salgono così a nove, con un’offerta di sottotitoli ancora più ampia su alcuni contenuti specifici. Oltre ai normali contenuti, per i tifosi coreani, giapponesi e indonesiani sono stati creati “hub” regionali, con contenuti brevi specifici e notizie locali per consentire ai tifosi di essere sempre connessi ed esplorare il calcio mondiale.

Il lancio della piattaforma dello scorso aprile, segna un momento fondamentale nella storia della FIFA. Ricordiamo che FIFA+ offre l’accesso gratuito a 40.000 partite di calcio in diretta da tutto il mondo ogni anno, un archivio di tutti i filmati delle partite di coppa del mondo maschili e femminili esistenti e un ampio catalogo di documentari, docuserie, talk show e cortometraggi originali.

I documentari e le docuserie originali attualmente disponibili sulla piattaforma comprendono: “Croatia: Defining A Nation” “Ronaldinho”, “HD Cutz”, “Dani Crazy Dream” e “Icons”.

«FIFA+ è nata per rendere il calcio realmente globale e accessibile a tutti» dichiara Charlotte Burr, direttrice FIFA della Strategia, dello sviluppo aziendale e di FIFA+. L’obiettivo della piattaforma, prosegue la dirigente è quello di «Dare ai tifosi del mondo intero uno strumento per vivere questo sport in modi sempre nuovi. Aggiungere queste 4 nuove lingue è stato per noi un passo avanti verso questo obiettivo, e siamo davvero felici di aver portato la piattaforma a un così grande numero di appassionati».

