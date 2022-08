Tesla Cybertruck arriva nel 2023 ma il prezzo aumenta

C’era da aspettarselo: oltre ai tre posticipi per l’inizio della produzione, prima dal 2021 al 2022 e infine al 2023 (si spera), il primo pickup elettrico di Tesla, svelato al mondo nel 2019, costerà più del previsto e il prezzo di Cybertruck è quindi destinato ad aumentare.

Precisiamo subito che con la brutta notizia, Elon Musk non ha annunciato il nuovo prezzo di Cybetruck. In occasione della riunione annuale degli azionisti parlando del suo pickup, Musk ha esordito dichiarando «Odio dare un po’ di cattive notizie», anche se ormai dovrebbe esserci abituato, passando però subito a elogiare quello che sarebbe dovuto essere il primo pickup elettrico della storia, un modello di auto che per gli statunitensi equivale alla nostra Topolino o Cinquecento di FIAT.

Con il colore che spesso contraddistingue le sue dichiarazioni, Musk ha definito Cybertruck «Un prodotto infermale» e anche «Una macchina dannatamente eccellente». L’imprenditore miliardario ha svelato che la produzione inizierà a metà del 2023 e si spera, aggiungiamo noi, che questa sia la volta buona. A causa dei posticipi infatti i concorrenti hanno già introdotto i propri modelli, tra cui Ford F-150 Lightnings e Rivian, mandando così in fumo il primato di Cybertruck.

Impossibile però negare che «Molto è cambiato» dal 2019 come ha dichiarato Musk, precisando che specifiche e prezzo di Cybertruck saranno diversi, citando come cause l’inflazione e non meglio precisati «vari problemi», come segnala The Verge. Nel corso degli anni dalle indiscrezioni sono emersi più volte problemi di progettazione, incluso quello di trovare una soluzione per l’imponente gigantesco tergicristalli richiesto per il gigantesco parabrezza.

Ricordiamo che all’annuncio del 2019 il prezzo di partenza di Cybertruck era di 39.900 dollari per il modello base con un solo motore a trazione posteriore, autonomia di 250 miglia (circa 400 km), capacità di traino di 7500 libbre (3,4 tonnellate) e accelerazione da 0 a 100 km in 6,5 secondi.

Il modello di fascia media con motore doppio a trazione integrale, autonomia di 300 miglia (circa 480 km) capacità di traino di 10.000 libbre (4,54 tonnellate) e da zero a 100 km orari in meno di 4,5 secondi a 49.900 dollari.

Infine il modello top con tre motori a trazione integrale, 500 miglia di autonomia (circa 800 km), capacità di traino di 14000 libbre (6,5 tonnellate) e da zero a 100 km orari in meno di 2,9 secondi a 69.900 dollari.

Sempre nel 2023 oltre a Cybertruck, Tesla dovrebbe introdurre il suo primo camion elettrico per il trasporto merci su lunghe distanze, il robot automa Optimus e altre novità non ancora annunciate.