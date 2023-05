Tesla Cybertruck bloccata nel fango diventa un meme

Alla guida con ogni probabilità c’era lo stesso Elon Musk, anche perché nonostante il nome Autopilot richiede ancora la supervisione di un umano, mentre Cybertruck presentato al mondo nel 2019 e atteso da anni, è ancora in fase di prototipo: il futuristico pickup elettrico, progettato anche per strade e fondi sconnessi è stato immortalato in foto e video completamente bloccato nel fango ai bordi di una strada di campagna in Texas.

Una scena poco piacevole per l’immagine e il marketing di Tesla e anche per l’intrepido Musk. Non sorprende che appassionati e detrattori di Tesla abbiano colto al volo l’occasione per trasformare il piccolo incidente in un meme diventato virale in rete.

Oltre ad alcune foto di Tesla, in questo articolo riportiamo foto e video pubblicati su Twitter dall’utente che si firma Stephanie: sono stati scattati un paio di ore dopo l’evento di inaugurazione dell’impianto di raffinamento di litio Tesla nel sud del Texas.

All’evento Elon Musk si è presentato in grande stile arrivando sul prototipo di Tesla Cybertruck, lo stesso che purtroppo qualche ora dopo è stato immortalato nel fango, come segnala Teslarati. Battute e sarcasmo sono assicurati, ma l’incidente è facilmente spiegabile.

Chiunque fosse alla guida del prototipo infatti potrebbe aver dato per scontato la presenza di pneumatici idonei alla scampagnata: in realtà in molti prototipi spesso vengono montate gomme tradizionali per test su pista e strade pubbliche.

Nulla di grave per chi è abituato come Musk a cavalcare l’onda media e soprattutto social. Il finestrino rotto durante la celebre presentazione per un’altra sfortunata coincidenza e un po’ di fango saranno tutti dimenticati quando Tesla Cybertruck arriverà sul mercato.

Qui le promesse di Musk si fanno più nebbiose, soprattutto se si guardano le date. La commercializzazione è stata posticipata più e più volte, ma è già successo praticamente per tutte le auto Tesla. E questo non ha impedito lunghe file di attesa e vendite al top in diversi paesi. I primi Cybertruck dovrebbero arrivare nel terzo trimestre quest’anno: la produzione in grandi volumi è prevista nel 2024.

