Su GearBerry i migliori incisori laser Sculpfun, Ortur e Longer in sconto fino a 20 dollari

Gli amanti del fai da te hanno un nuovo punto di riferimento per l’acquisto delle loro periferiche preferite. Stiamo parlando di GearBerry, l’e-shop che si concentra proprio sulle periferiche destinate al fai-da-te. La piattaforma si propone lo scopo di fornire agli utenti attrezzature industriali, utensili elettrici, forniture per la sicurezza e altri articoli per riparazioni domestiche ai migliori prezzi. Oggi in sconto fino a 20 dollari gli incisori Sculpfun, Ortur e Longer, grazie al coupon che trovate in calce all’articolo i migliori incisori laser del momento.

GearBerry è un sito specializzato nell’assistere coloro che sono interessati alle stampanti 3D e agli incisori laser. L’obiettivo viene raggiunto sia in via preventiva, effettuando una scrupolosa selezione dei prodotti per assicurarsi di offrire solo gli strumenti migliori disponibili (come Anycubic, Ortur, Xtool), sia tramite il supporto post vendita, anche tramite canali social, come la pagina Facebook ufficiale.

La missione di GearBerry, ci spiega la società, è quella di garantire la massima soddisfazione del cliente, offrendo spedizioni veloci e resi senza complicazioni. Non solo, il sito fornisce descrizioni dettagliate dei prodotti, confronti tra gli stessi, informazioni sull’industria e sul mercato, guide alla selezione dei prodotti, tutorial sui prodotti e recensioni dei clienti per aiutare i clienti a scegliere gli strumenti giusti di cui hanno bisogno.

Il sito è raggiungibile direttamente da qui.

Offerte su incisori laser

SCULPFUN S30 Pro Max

Tra i primi sconti sui dispositivi di incisione laser, spicca il modello SCULPFUN S30 Pro Max. Questa macchina è notevolmente potente, con un consumo energetico di 120 Watt e un laser da 20 Watt in grado di incidere una varietà di materiali, tra cui legno, cartone, plastica, pelle, alluminio, acciaio inox 304, ceramica e pietra. Inoltre, può tagliare pannelli di legno fino a 15 mm e altri materiali come cartone, tessuto, bambù, pelle e alcuni pannelli di plastica, consentendo non solo di realizzare scritte e disegni, ma anche di costruire oggetti da assemblare manualmente.

Dotata di un sistema chiamato Air Assist, promette incisioni e tagli più precisi e puliti, con un margine di errore di soli 0,005 millimetri. L’ampia area di incisione e taglio, pari a 410 x 400 millimetri, può essere controllata tramite Bluetooth o collegandola a un Mac o a un computer Windows mediante USB.

Per quanto riguarda il software di gestione, è possibile scegliere tra diverse opzioni, tra cui LightBurn, LaserGRBL, Benbox, GrblController e LiteFire. Inoltre, la macchina è in grado di acquisire le informazioni di incisione e taglio da diversi formati di file, come NC, BMP, JPG, PNG e DXF.

Con un peso di circa 7,5 chili, offre una buona stabilità ed è ideale per personalizzare oggetti in vari materiali.

Prezzo su GearBerry

SCULPFUN S30 Pro Max si acquista direttamente a questo indirizzo. Il listino originale è di 919 dollari, ma su GearBerry viene proposta a 799 dollari; peraltro, con il codice sconto gearberry20off il prezzo si abbatte di ulteriori 50 dollari. La portate a casa, quindi a 779,99 dollari.

Ortur Laser Master 3

Tra le offerte in corso si trova anche il modello Ortur Laser Master 3, un’opzione interessante per l’incisione. Questa macchina è in grado di incidere diversi materiali, inclusi il metallo, la pelle e l’acrilico. Un punto di forza è il suo sistema di protezione che garantisce un elevato livello di sicurezza, bloccando il laser in caso di malfunzionamenti o fattori esterni. Inoltre, dispone di un pulsante di stop visibile, che consente di interrompere immediatamente l’azione del laser in caso di necessità.

Con questa macchina è possibile incidere qualsiasi immagine, persino a partire da una foto scattata con lo smartphone, creando effetti artistici unici su tavole di legno e altri supporti. Oltre all’incisione, consente anche il taglio della pelle, la creazione di biglietti da visita, la lavorazione di tessuti di vario tipo e la lavorazione di legno sottile.

La macchina per l’incisione viene consegnata già assemblata, richiedendo meno di 5 minuti per essere pronta all’uso.

L’Ortur Laser Master 3 ha dimensioni di 58 x 55 x 15 cm ed è realizzata per il 70% in alluminio, il che la rende stabile e resistente nel tempo.

Prezzo su GearBerry

Ortur Laser Master 3 si acquista direttamente a questo indirizzo. Il listino originale è di 699 dollari, ma su GearBerry viene proposta a 679 dollari.

Longer RAY5 10W

Se state alla ricerca di un’opzione di alta qualità a un prezzo contenuto per un incisore laser, allora dovreste prendere in considerazione il Longer RAY5 10W.

Dotato di tecnologia a doppio raggio, il RAY5 10W offre una potenza laser di 10W, permettendo un taglio e un’incisione più efficaci. È in grado di tagliare tavole di legno spesse fino a 20 mm e di acrilico spesso fino a 30 mm. L’area di incisione misura 400 x 400 mm e la velocità di incisione massima raggiunge i 10.000 mm/min.

RAY5 10W utilizza la più recente tecnologia di compressione laser, che genera un punto laser estremamente fine, due volte più sottile rispetto ai laser tradizionali. Ciò garantisce un lavoro di taglio e incisione più preciso e uniforme, con linee sottili, texture chiare e delicate.

Inoltre, RAY5 10W è dotato di una protezione “antincendio”: è equipaggiato con un sensore termico che, in caso di rilevamento di fiamme accidentali durante il funzionamento, interromperà automaticamente il laser e attiverà un allarme continuo. La copertura protettiva del laser è realizzata in acrilico ignifugo, garantendo una maggiore resistenza alle fiamme.

Infine, RAY5 10W dispone di uno schermo touch da 3,5″ che permette di lavorare in modalità “offline”: è possibile effettuare incisioni e tagli senza la necessità di una connessione al computer, semplificando le operazioni e soddisfacendo le diverse esigenze degli appassionati del fai-da-te. Lo schermo touch da 3,5″ è disponibile sia sul RAY5 5W che sul RAY5 10W.

Prezzo su GearBerry

Longer RAY5 10W si acquista direttamente a questo indirizzo. Il listino originale è di 419 dollari, ma su GearBerry viene proposta a 409 dollari; peraltro, con il codice sconto gearberry20off il prezzo si abbatte di ulteriormente a 389 dollari.