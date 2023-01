Tesla Cybertruck sarà costruito su larga scala nel 2024

Nonostante le promesse del contrario, sembra proprio che Cybertruck non entrerà nella fase di produzione di massa in questo 2023: durante la teleconferenza sugli ultimi dati finanziari record di Tesla, il capo dell’azienda Elon Musk ha riferito che la produzione su larga scala del pick-up elettrico non inizierà fino al 2024.

Si aspetta ancora che la produzione inizi già questa estate, ma ha avvertito che la produzione sarà all’inizio “molto lenta”. Tesla è ancora nel bel mezzo dell’installazione di attrezzature per l’assemblaggio. Tesla ha presentato Cybertruck nell’ormai lontano 2019, ma ha posticipato il suo rilascio più volte. La società ha anche avvertito che le specifiche e i prezzi finali cambieranno.

L’EV portava originariamente un listino di partenza di 39.900 dollari nella sua configurazione single-motor, per salire a quasi 70.000 per la versione tri-motor. La pandemia, un’economia approssimativa, i problemi della catena di approvvigionamento e le modifiche al design ne hanno influenzato la produzione.

I ritardi, comunque, non sono problematiche nuove per Tesla. La produzione di Model 3 è iniziata nel luglio 2017, ma è stata molto limitata fino alla metà del 2018 poiché l’azienda ha faticato per eliminare i colli di bottiglia della fabbrica. Tuttavia, Cybertruck pone sfide uniche.

Il suo caratteristico corpo in acciaio laminato a freddo è detto extra-tough, ma richiede anche tecniche di produzione non utilizzate normalmente per le auto. La maggior parte della produzione dovrebbe avvenire presso la fabbrica Giga Texas vicino ad Austin, che ha aperto formalmente lo scorso aprile. La tempistica rivista potrebbe creare ulteriori problemi. Cybertruck sta già entrando in un panorama competitivo più feroce che include Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV e Rivian R1T.

Quando la produzione di Tesla Cybertruck sarà in pieno svolgimento nel 2024, in USA probabilmente dovrà affrontare la concorrenza di Ram 1500 EV e di Chevy Silverado EV, nonché versioni più convenienti degli attuali camion esistenti. Un pickup elettrico, in sostanza, non è più la novità che era quattro anni fa, e non è chiaro se Cybertruck finito offrirà grandi vantaggi rispetto ai suoi rivali.

