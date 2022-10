I migliori smartwatch sotto i 150 euro, si parte da meno di 50 euro

Gli indossabili sono ormai diventati parte dell’outfit quotidiano. E così, dopo aver visto quali sono i migliori smartphone, suddivisi per fasce da 150, 300, sotto i 600 e sopra i 600 euro, vediamo proprio quelli sono i migliori orologi smart. Abbiamo scelto ovviamente di tenere fuori le smart band e i fitness tracker più limitati e ridotti di dimensione e di distinguerli sempre in base al prezzo. Partiamo con i migliori smartwatch sotto i 150 euro. Attenzione, perché partiamo da quelli davvero economici, a meno di 50 euro.

Sotto i 50 euro

Amazfit Bip U PRO

Nel momento in cui scriviamo, addirittura, si acquista a 35 euro, ma solitamente il suo prezzo è di circa 50 euro. Si tratta del miglior smartphone che possiate acquistare a questo prezzo. E’ innanzitutto dotato di un ampio schermo a colori di tipo TFT, con risoluzione pari a 320 x 302 pixel e diagonale da 1,43 pollici. L’interfaccia e tutta touch e per questo è presente una copertura in vetro 2.5D con finitura anti-impronta, in modo da risultare sempre pulito e leggibile. E poi è leggerissimo: pesa solo 31 grammi.

Come dicevamo sono tanti i parametri che può monitorare: anzitutto la frequenza cardiaca, supportata dalla tecnologia BioTracker che rimane attiva 24 ore su 24 in modo tale da tenerla d’occhio in ogni momento.

Poi la quantità di ossigeno presente nel sangue, anche qui con la tecnologia brevettata OxygenBeats. E’ in grado di monitorare anche il sonno (per questo c’è la SomnusCare), lo stress, il ciclo mestruale delle donne, e propone anche esercizi per migliorare la respirazione e il benessere fisico generale.

Tutti questi dati vengono raccolti e gestiti dal PAI Health Assessment System, una piattaforma che mostra l’andamento di ogni parametro nel tempo in modo da confrontare e valutare la propria salute.

E’ resistente all’acqua (5 ATM) e può essere immerso fino a 50 metri di profondità, quindi si può usare anche in piscina. A tal proposito l’app (Zepp App) abbinata ai sensori è in grado di riconoscere e tracciare oltre 60 diversi sport.Tutto questo supportato da una batteria da 230 mAh che offre fino a un massimo di 9 giorni di autonomia con una sola carica.

Si collega agli iPhone con almeno iOS 10.0 e agli smartphone Android a partire dalla versione 5.0 tramite Bluetooth 5.0, ed è gestito dal sistema operativo RTOS.

Su Amazon lo comprate cliccando direttamente a questo indirizzo.

Mi Watch Lite

Lo abbiamo recensito a questo indirizzo. Se volete uno smartwatch sportivo, da indossare comunque nel quotidiano, che non costi troppo, Mi Watch Lite potrebbe essere la scelta giusta.

Xiaomi Mi Watch Lite, come molte delle periferiche del brand cinese, è essenziale e minimale nell’aspetto. Propone una forma che ricorda vagamente quella di Apple Watch, con un quadrante in plastica opaca da 41 mm, offerto in diverse colorazioni. Ciascun colore di cassa è abbinato a un cinturino in TPU morbido al tatto che, sì è rimovibile, ma utilizza un meccanismo proprietario, che rende possibile sostituirlo solo con cinturini della stessa tipologia.L’orologio gode di un ottimo display touchscreen LCD TFT da 1,4 pollici, con risoluzione 320 x 320 che offre 350 nit di luminosità.

Solitamente il prezzo di aggira a circa 50 euro su Amazon, euro più euro meno, lo trovate direttamente a questo indirizzo.

Sotto i 100 euro

Mi Watch

Xiaomi Mi Watch è uno degli smartwatch più eleganti disponibili ad oggi sul mercato su questa fascia di prezzo. Propone un form factor davvero prezioso e minimale, mentre a livello di funzioni punta tutto, o quasi, sul fitness.

Xiaomi Mi Watch propone uno schermo AMOLED ad alta definizione, da ben 1,39 pollici e ad alta definizione, in grado di offrire all’utente notifiche, anche delle chiamate in arrivo, oltre che tutti i dati sullo sporte la salute.

Il display non rinuncia ad una risoluzione parecchio elevata, per mostrare elementi e scritte altamente definite, pari a risoluzione di 454 x 454, mentre al suo interno l’orologio gode di una RAM da 512MB e una ROM da 2GB. La batteria è da 420mAh, in grado di ricaricarsi in 2/3 ore circa. Sì, ha pure il GPS.

Su Amazon costa circa 99 euro a questo indirizzo.

Amazfit GTS 4 mini

Uno degli ultimi arrivati nella gamma.

Tra le sue principali caratteristiche un corpo in lega di alluminio e leggero di soli 9,1 mm e 19 grammi, oltre che un display AMOLED a colori da 1,65″ HD con risoluzione di 336 x 384 pixel e 309 ppi. Non manca certamente l’autonomia: dura fino a 15 giorni senza ricarica.

Amazfit GTS 4 Mini offre una gestione completa dei propri dati personali, tra cui il monitoraggio 24 ore su 24 della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dello stress. Ancora monitora oltre 120 modalità sportive, e offre dati specifici dopo ogni attività, come VO2 Max.

Dalla sua anche un grado di protezione e impermeabilità di 5 ATM, impermeabile fino alla profondità di 50 metri, in modo che i nuotatori possano godersi l’acqua senza preoccuparsi di proteggere lo smartwatch.

Compatto e potente, Amazfit GTS 4 Mini è disponibile in Italia. Si acquista anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.

Amazfit GTR 47 mm

Non è più molto recente, ma è ancora una delle migliori scelte se siete alla ricerca di uno smartwatch davvero elegante per le serate di gala. Amazfit GTR da 47 mm è ormai fosso sotto i 100 euro su Amazon. Cinturino in pelle ed estetica elegantissima fanno di questo orologio un vero must buy.

Il quadrante propone uno schermo da 1,39 con risoluzione 454 x 454. Si legge bene, anche sotto la luce solare diretta, purché impostato con luminosità massima, o con luminosità automatica. Lo schermo AMOLED ha dei neri profondissimi, e complice grandezza e risoluzione sono davvero tante le informazioni che è possibile leggere a schermo.

Altro dato importante è quello relativo alla certificazione, 5ATM. Questo vuol dire impermeabilità fino a 50 metri. Anche in questo caso, però, come anticipato per il fitness, preferiremmo portare Mi Band 4 in piscina, che non questo GTR, che si presta invece per occasioni di altra natura e genere.

Quanto poi alla batteria c’è solo che da togliersi il cappello. I 410 mAh sono sufficienti per un utilizzo continuato per 24 giorni. Non solo sulla carta, il dato è assolutamente reale, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione: dopo 4 giorni di utilizzo, due dei quali con luminosità al massimo, tre con luminosità automatica, calcolo del battito cardiaco automatico ogni 10 minuti, sollevamento polso per risvegliare il display attivo tutto il giorno, la batteria segna ancora l’82%.

Potete acquistarlo direttamente da qui.

HUAWEI Watch GT 2

Dotato di chip kirin a1 e sviluppato direttamente da huawei, l’orologio propone un design davvero minimale, con display circolare e 3d curvo, con un corpo ultra sottile di 9,4 mm di spessore. Lo schermo è un’unità AMOLED da 1,2 pollici con sensibilità al tocco di altissima precisione. Offre un sistema di tracciamento per 15 modalità di allenamento e un personal trainer sempre a disposizione di chi lo indossa: il dispositivo è dotato di numerosi corsi preinstallati per l’allenamento professionale, da livello base ad avanzato, che forniscono all’utente una guida professionale ed efficace.

Gode di un doppio sistema di geolocalizzazione (gps, glonass) in grado di rilevare un numero maggiore di satelliti e incrementare così la precisione della geolocalizzazione.

Per quanto riguarda la propria salute, incorpora il sistema truseen 3.5 per il monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale. L’orologio è compatibile con HarmonyOS 2 o successivo, Android 6.0 o successivo e iOS 9.0 o successivo.

Su Amazon costa meno i 100 euro e si acquista direttamente da qui.

Sotto i 150 euro

Withings Move ECG

Se cercate qualcosa di veramente diverso dal solito, praticamente unico, Withings è il marchio giusto. Il Move ECG è un orologio che sembra attingere dal design e dallo stile Daniel Wellington, proponendo massima eleganza. Le linee sono raffinate e minimali. Si tratta di un orologio all’apparenza tradizionale, con un quadrante analogico. E’ in grado, però, di collegarsi allo smartphone e restituire informazioni importante sulla salute e sull’allenamento. Ad esempio, include la funzione Elettrocardiogramma ECG, potendo restituire il risultato in appena 30 secondi con rilevazione istantanea della fibrillazione atriale sull’app.

Move ECG è stato sviluppato e clinicamente approvato da cardiologi professionisti, monitora automaticamente, oltre al cuore, anche i passi, la corsa, il nuoto, i piani di scale saliti e rileva facilmente oltre 30 attività; inoltre, è dotato di connessione GPS e consente di selezionare la modalità di allenamento. E’ un compagno ideale anche per il sonno, in grado di monitorarlo, distinguendo le fasi leggero e profondo, e ne comunica la qualità mediante la funzione di Valutazione del sonno. Non occorre ricaricarlo, al suo interno una batteria di lunga durata, fino a 12 mesi, resistente fino a 50 M, 5 ATM.

Su Amazon si acquista direttamente a questo indirizzo.

Amazfit GTS 3

Se volete qualcosa di simile ad Apple Watch, ma senza spendere cifre alte, allora Amazfit GTS 3 è quello che fa per voi. E’ ancora uno degli smartwatch più sottili e leggeri in circolazione: con un moderno schermo quadrato AMOLED da 1,75 pollici, risoluzione ultra HD con e densità di 341 ppi, vanta un rapporto schermo/corpo del 72,4%.

Al suo interno offre il supporto all’assistente vocale Alexa, mentre riesce a tracciare oltre 150 attività sportive, potendo monitorare metriche come frequenza cardiaca, calorie bruciate e altro. Lo smartwatch GTS 3 ha un altimetro barometrico integrato per aiutarti a tenere d’occhio l’altitudine e la pressione atmosferica delle tue attività all’aperto e supporta i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo, BDS e QZSS per tracciare con precisione il tuo percorso.

Ancora, Amazfit GTS 3 permette di testare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue, il livello di stress e la frequenza respiratoria con un solo tocco dell’orologio, per un risultato in soli 45 secondi.

Su Amazon è disponibile direttamente a questo indirizzo.

