Tesla FSD V13, per i primi tester guida meglio di Uber

Con l’inizio del rilascio del sistema di guida autonoma Tesla FSD V13 Elon Musk ha mantenuto e mancato le promesse più volte ribadite sui social nelle scorse settimane: secondo i sostenitori infatti il balzo di qualità è notevole e le tempistiche sono quelle anticipate.

Invece secondo i detrattori di Elon Musk, che non credono più alle promesse sulla guida autonoma completa ripetute per anni e anni, il rilascio è una versione alleggerita di quella anticipata, in cui mancano alcune della caratteristiche più salienti.

Quale che sia la versione più realistica della vicenda, i canali YouTube degli utenti più fedeli tester Tesla in USA abbondano di video che mostrano le meraviglie di Tesla FSD V13 in azione. Anche gli scettici in effetti ammettono che integrando le funzioni di parcheggio automatico con quelle di guida, ora all’utente basta premere la destinazione sullo schermo ed è tutto fatto.

Le prime Tesla aggiornate a FSD V13 fanno tutto da sole: escono dal garage o dal parcheggio, si immettono nel vialetto e guidano con sicurezza e fluidità sia in città che nelle stradine strette dei sobborghi, fino alle autostrade. Abbondano le esclamazioni stupite nei video per le manovre sempre in sicurezza, ora anche in retromarcia, e gli elogi nei post su X a commento dei filmati di guida autonoma.

FSD 13 navigates parking lot then BACKS ITSELF INTO SUPERCHARGER STALL pic.twitter.com/f6vAeJ0mSe

Secondo il tester AIDRIVR Tesla FSD V13 offre una guida più fluida rispetto a qualsiasi corsa abbia mai fatto con Uber e autista umano. Il tester WholeMarsBlog rileva che nella sua prova non ha mai toccato il volante una volta, nemmeno per inserire FSD. Un tap è Tesla lo ha portato da un luogo all’altro e un altro tap per un’altra destinazione, da parcheggio a parcheggio, una sensazione che paragona al teletrasporto al rallentatore.

Notice how I didn’t touch the steering wheel once. Not even to turn FSD on.

From a street parking spot, I tapped a button on the screen… and the car took me to Chipotle and parked.

I moved somewhere else without touching anything. It’s teleportation in slow motion. https://t.co/tcx3OCC9lp

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) December 1, 2024