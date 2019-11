Elon Musk annuncia Gigafactory 4, prima fabbrica Tesla in Europa

L’annuncio era nell’aria e atteso da tempo: la prima fabbrica Tesla in Europa sarà la Gigafactory 4, sorgerà nei pressi di Berlino per costruire le ormai mitiche auto tutte elettriche e computrizzate, diventate più di uno status symbol, ammirate per il design filante e futuristico, per le emissioni zero e per le prestazioni in grado di competere con le super car a una frazione del prezzo.

Il geniale imprenditore miliardario è noto anche per i suoi innumerevoli annunci a sorpresa: Elon Musk ha annunciato la prima fabbrica Tesla in Europa durante una cerimonia di premiazione svoltasi in Germania il 12 novembre. Gigafactory 4 sorgerà nell’area di Berlino, vicino al nuovo aeroporto di Berlino Brandebunrgo intitolato al cancelliere Willy Brand, struttura che tra innumerevoli ritardi e posticipi attende ormai da anni di entrare in funzione per sopperire agli ormai sovraffollati aeroporti Tegel e Shönefeld.

Il nome Gigafactory 4 segue la tradizionale nomenclatura della società, dopo le strutture in Nevada, Buffalo e l’ultima in ordine di tempo a Shanghai in Cina. Ma non è l’unica novità anticipata. A distanza di poche ore con un tweet, Elon Musk ha precisato che la prima fabbrica Tesla in Europa costruirà batterie, propulsori e anche automobili, a iniziare da Tesla Model Y, il SUV compatto che condivide numerose parti e componenti con Tesla Model 3, il modello più economico ora in produzione.

Non solo: oltre alle funzioni produttive sembra che la struttura che arriverà nell’area di Berlino ospiterà anche divisioni dedicate alla progettazione e al design. Ricordiamo che nel 2016 Tesla ha acquisito una società tedesca per accelerare la produzione di Tesla Model 3 e soddisfare la maggiore domanda rispetto ai modelli precedenti più costosi. Un nuovo importante annuncio è atteso da Tesla a giorni: il 21 novembre sarà infatti presentato un futuristico pickup elettrico con design cyberpunk.

