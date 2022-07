Tesla vede le buche e regola le sospensioni

È ideale in Italia la nuova funzione intelligente introdotta su alcune vetture Tesla tramite aggiornamento software, soprattutto nelle numerose località da tempo flagellate da manutenzione stradale al minimo o assente: i sensori di bordo infatti scansionano la strada, rilevano le buche creando una mappa approssimativa delle asperità e dei difetti del manto stradale, infine la vettura regola di conseguenza l’altezza delle sospensioni adattive.

Questa soluzione migliora il comfort di viaggio e potenzialmente evita danni nella parte inferiore del veicolo. La nuova funzione per il rilevamento delle buche non è disponibile per tutte le autovetture elettriche di Tesla, ma solamente per i modelli dotati di sospensioni adattive, quindi al momento si parla esclusivamente di Model X e Model Y, come segnala Elektrek. Elon Musk aveva anticipato questa funzione fin dal 2020 ed ora arriva il primo passo concreto.

“Questa regolazione può verificarsi in varie località, in base alla disponibilità, poiché il veicolo scarica i dati della mappa stradale approssimativa generati dalle auto Tesla”, affermano le note di rilascio. Ciò significa che le buche e altri dati dovrebbero diventare sempre più raffinati man mano che i veicoli Tesla percorrono le strade. Non è chiaro se modelli come Model 3 e Y, seppur non muniti di sospensioni adattive, vengano impiegati comunque per scansionare le strade, a beneficio dei dati, delle mappe e di tutti gli utenti Tesla.

Non funziona quando la vettura è controllata in modalità Autopilot oppure in guida autonomia completa (in beta). Nelle aree in cui il rilevamento buche è già disponibile l’utente può attivaro e personalizzarne il funzionamento dopo aver installato l’ultimo aggiornamento numerato 2022.20. Per farlo occorre toccare Comandi > Sospensioni > Smorzamento adattivo delle sospensioni, infine selezionare l’impostazione Comfort o Auto. Tesla aggiunge che «Il quadro strumenti continuerà a indicare quando la sospensione è sollevata per comodità».

Nel secondo trimestre di quest'anno Tesla ha ridotto le auto prodotte a causa di blocchi, chiusure e scarsità globale di chip e componenti dovuti alla pandemia.