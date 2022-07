Apple prepara tre nuovi Mac Studio

Apple propone Mac Studio (qui la recensione di macitynet) in due configurazioni diverse, rispettivamente con processore M1 Max e M1 Ultra, ma secondo uno sviluppatore la multinazionale di Cupertino starebbe già lavorando a tre nuovi Mac Studio.

La macchina è stata accolta molto positivamente nelle recensioni e sembra anche da parte di utenti e mercato. Questo non sorprende visto che attualmente nel listino Apple i Mac desktop professionali più potenti sono Mac Pro con processori Intel ormai surclassati da quelli Apple, mentre dal 2021 non c’è più iMac Pro.

La scelta dei professionistici che lavorano con Mac desktop e necessitano delle prestazioni più elevate, ricade al momento esclusivamente su Mac Studio. Così non sorprende affatto che Apple stia già lavorando su tre possibili nuovi Mac Studio.

Secondo lo sviluppatore Pierre Blazquez Apple indica tre codici di nuovi Mac, precisamente Mac14,5 – Mac14,6 e anche Mac14,8 all’interno di un pacchetto software disponibile al pubblico da mesi per il download. Il nome del software di Apple in questione non viene indicato, così non risulta completamente chiaro perché i codici scoperti indicherebbero proprio tre nuovi Mac Studio e non invece altri modelli diversi.

Ricordiamo che la prima generazione di Mac Studio è proposta in due modelli, quello con M1 Max indicato interamente con il codice Mac13,1, mentre la versione più potente con M1 Ultra è indicata interamente con il codice 13,2.

Tenendo presente che si tratta della prima anticipazioni su tre possibili nuovi Mac Studio, occorre accoglierla con un po’ di cautela, almeno fino a quando emergeranno ulteriori indizi da altre fonti.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg lo sviluppo dei processori all’interno di Apple rischia di diventare troppo dispersivo. L’ultimo computer introdotto da Apple è MacBook Pro 13” con processore di nuova generazione Apple Silicon M2: nel mese di luglio è atteso l’arrivo di MacBook Air 2022 completamente rinnovato, dentro e fuori, anche questo con M2. Secondo le anticipazioni i preordini potrebbero iniziare venerdì 8 luglio con disponibilità a partire dal venerdì successivo 15 luglio.