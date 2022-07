Tesla produce meno auto nel secondo trimestre 2022

Tesla ha prodotto 258.580 veicoli nel secondo trimestre del 2022, secondo l’annuncio ufficiale della stessa casa automobilistica. Mentre è un aumento del 25% su base annua rispetto al numero di auto che ha realizzato durante il secondo trimestre 2021, si tratta di un dato molto al ribasso se confrontato con quellio dall’azienda dell’inizio dell’anno.

Nei primi mesi del 2022, l’azienda ha prodotto 305.407 auto, il che significa che nel secondo trimestre appena concluso, il volume di produzione è diminuito del 15% rispetto al trimestre precedente. Di conseguenza, Tesla ha consegnato meno veicoli negli ultimi tre mesi rispetto all’inizio dell’anno. Le consegne sono diminuite di quasi il 18 per cento tra il primo e il secondo trimestre 2022, facendo registrare 254.695 unità. La battuta d’arresto segna la prima volta in due anni che le consegne di Tesla sono diminuite su base trimestrale.

Nel secondo trimestre 2022 l’azienda ha visto la produzione rallentata dalla continua carenza di componenti che ha colpito l’intera industria automobilistica: tesla è stata anche costretta a interrompere il lavoro nella sua Gigafactory di Shanghai più volte a marzo a causa dei severi blocchi COVID-19 che hanno colpito la città più popolosa della Cina.

Se c’è un lato positivo per Tesla, è che l’azienda sembrerebbe ben posizionata per riprendersi il prossimo trimestre. Secondo l’investitore Tesla Sawyer Merritt, la società ha dichiarato di aver raggiunto il suo più alto volume mensile di produzione di veicoli a giugno. La società rilascerà maggiori informazioni sui risultati completi del secondo trimestre 2022 il prossimo 20 luglio.

Ricordiamo che nel mese di giugno Tesla ha presentato richiesta per uno split azionario con l'obiettivo di rendere il prezzo delle proprie azioni più abbordabile e appetibile anche per i piccoli investitori.