IIIF150 Air1 Pro, il rugged sottile con doppio LED a 203 euro

Un altro brand si lancia nel territorio degli smartphone rugged, ossia terminali davvero robusti, pronti a resistente a condizioni di lavoro estreme. Il modello IIIF150 Air1 Pro è attualmente in offerta a poco più di 200 euro nella sua variante 6 GB di RAM e 128 GB di ROM. Clicca qui per acquistarlo.

Al suo interno questo IIIF150 Air1 Pro propone una CPU Mediatek MTKG37, coadiuvata da una memoria davvero importante, pari a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria ROM. Il terminale sfoggia un ampio schermo da 6.5 pollici, con risoluzione 1080*2400 Full HD. Non rinuncia ad un comparto fotografico importante, con la sua doppia camera posteriore da 48MP + 20MP con Auto Focus e Visione Notturna, affiancate da un sensore 2MP per le foto macro. Particolare, sul retro, è la presenza di LED, non solo quelli del Flash, ma anche altri laterali, che gli conferiscono un aspetto unico.

Imponente anche la sua batteria interna da ben 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18W. Non rinuncia alla presenza dello slot Micro SD, per espandere la memoria fino a 512GB. Sul fondo è presente il connettore USB Tipo-C, mentre a livello di connettività offre WiFi 802.11a/b/g/n/ac, bluetooth 5.0. Tra le altre, non manca l’NFC, e il GPS, così come presente è il sensore di impronte digitali per lo sblocco sicuro del terminale, affiancato anche dallo sblocco con il viso.

A livello software è equipaggiato con Android 12, naturalmente con supporto multi lingua, italiano compreso, e tutti i servizi Google Play attivi e funzionanti.

Nonostante si tratti di un rugged phone, dunque robusto, è spesso appena 11,35 mm, un dato sicuramente strano per un device del genere.

Solitamente ha un prezzo di listino che sfiora 250 euro, ma al momento lo si può acquistare a circa 203 euro, nella diversa colorazione rossa e nera, cliccando direttamente a questo indirizzo.