Apple Watch rileva in anticipo i sintomi di una disfunzione tiroidea

Una studentessa australiana di infermieristica invita gli utenti di Apple Watch ad attivare le notifiche relative alla salute cardiaca, la funzionalità che consente di ricevere un avviso in caso di frequenza cardiaca elevata o ridotta e di ritmo cardiaco irregolare.

Apple Watch è stato nel suo caso in grado di rilevare i sintomi di una disfunzione tiroidea mesi prima che questa venisse diagnosticata. La ragazza ha ignorato per mesi i grafici che erano mostrati dall’app Salute e si è resa conto solo dopo dell’importanza delle indicazioni che arrivavano dallo smartwatch.

Le notifiche di frequenza cardiaca elevata e ridotta che è possibile ottenere dall’Apple Watch hanno invogliato tantissime persone a rivolgersi ai medici, evidenziando problematiche che è bene affrontare prima possibile.

La studentessa di Sydney non aveva inizialmente attivato le notifiche relative alla salute cardiaca e si è resa conto solo dopo che se lo avesse fatto, avrebbe potuto individuare mesi prima una disfunzione tiroidea. “Anziché aspettare il peggioramento dei sintomi, avrei potuto recarmi dal medico a ottobre”, spiega la ragazza, evidenziando che avrebbe potuto notare come la frequenza cardiaca a riposo fosse notevolmente ridotta, un’indicazione di qualche relazione fra i livelli degli ormoni della tiroide e la funzione cardiovascolare, evidenziata dal grafico ottenuto dall’app Salute, dimostrazione “che il mio sistema cardiovascolare non funzionava bene come prima”.

La riduzione del ritmo dei battiti del cuore è legata anche ad altri sintomi quali l’affaticamento, la sensibilità al caldo, alterazioni del peso, secchezza della pelle e una maggiore irritabilità. A dicembre alla ragazza è stata diagnosticata una forma di emiagenesia tiroidea e ora si sta sottoponendo ad un trattamento.

La ragazza evidenzia che ovviamente l’Apple Watch non è un dispositivo medico ma può essere utile come dispositivo in grado di segnalare in anticipo potenziali problemi sui quali indagare con l’aiuto di specialisti.

Come abilitare le notifiche di ritmo irregolare

Chi ha un Apple Watch può abilitare le notifiche di ritmo irregolare aprendo l’app Salute su iPhone, toccando il pannello Sfoglia, andando su Cuore > Notifiche ritmo irregolare.

Una volta abilitate le notifiche di ritmo irregolare, è possibile attivarle o disattivarle nell’app Apple Watch sull’iPhone: basta aprire l’app Apple Watch, toccare il pannello Apple Watch, quindi andando su Battito > Frequenza irregolare.

Cosa fare quando si riceve una notifica

Se si riceve una notifica, significa che la funzione di notifica sul ritmo irregolare su Apple Watch ha rilevato un ritmo irregolare che potrebbe essere indicativo di fibrillazione atriale e lo ha verificato con più letture. Se non ci è mai stata diagnosticata la fibrillazione atriale, è consigliabile rivolgersi al proprio medico.

In Apple Watch Series 1 o modelli successivi, la funzionalità di notifica di ritmo cardiaco irregolare analizza i dati della frequenza cardiaca raccolti dal sensore fotopletismografico (FPG) per identificare episodi di ritmi cardiaci irregolari che suggeriscono la presenza di fibrillazione atriale e invia una notifica all’utente quando rileva un episodio. In Apple Watch Series 4, Series 5 e Series 6, l’app ECG riesce a generare una forma d’onda dell’elettrocardiogramma (ECG) simile a un elettrocardiogramma a singola derivazione, quindi a fornire una classificazione di quella forma d’onda come ritmo sinusale (RS), fibrillazione atriale (FA), alta o bassa frequenza cardiaca, o non soddisfacente; con ECG 2.0 sono disponibili ulteriori classificazioni di FA con alta frequenza cardiaca e registrazione scarsa.