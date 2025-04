Thunderbird diventa Pro per sfidare Gmail, puntando anche sull’AI

Pubblicità

Thunderbird cambia pelle e punta in alto. Dopo anni in cui è stato uno dei client email più apprezzati dalla comunità open-source ma in ombra rispetto ai clienti più comuni, Mozilla rilancia Thunderbird con un progetto ambizioso: trasformarlo in una vera e propria piattaforma di comunicazione tuttofare, capace di competere con giganti come Gmail e Office 365.

Il nuovo pacchetto si chiamerà Thunderbird Pro e includerà non solo un servizio di posta gestito internamente, ma anche strumenti per la pianificazione degli appuntamenti, il trasferimento sicuro di file e — inevitabilmente — l’integrazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Il piano “Pro” include quattro servizi principali:

Thunderbird Appointment : semplifica la programmazione di appuntamenti, permettendo di condividere un link per la prenotazione di slot disponibili.

Thunderbird Send : consente il trasferimento di file superando i limiti degli allegati email, rilanciando l’idea di Firefox Send.

Thunderbird Assist : integra funzionalità AI in collaborazione con Flower AI, basate su federated learning, con modelli addestrati direttamente sui dispositivi.

Thundermail: nuova versione del client email con servizio di posta

L’obiettivo, tutt’altro che semplice, è trovare un equilibrio tra innovazione e rispetto della privacy. Thunderbird Pro punta a diventare un’alternativa credibile alle piattaforme più diffuse, ma resta da capire come reagirà il pubblico e, soprattutto, quanto il progetto sarà sostenibile sul piano economico.

Secondo Ryan Sipes, Managing Director di Mozilla, i nuovi servizi possono offrire funzionalità superiori rispetto ai concorrenti, senza tradire i valori storici del progetto: etica, trasparenza e software libero.

Una cosa è certa: si tratta di una nuova fase evolutiva per Thunderbird. Da software a rischio abbandono, grazie alla community, alle donazioni e a un team riorganizzato, è diventato uno dei client email più completi in circolazione. La speranza è che questa svolta non snaturi il progetto, ma lo rafforzi.