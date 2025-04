Firefox 137 diventa un maestro dei PDF

Pubblicità

Con la versione 137, Firefox introduce una serie di novità utili che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana — soprattutto per chi lavora spesso con i PDF o gestisce tante schede aperte.

Firma i PDF (e non solo)

La novità più interessante riguarda i documenti PDF, che ora si possono firmare direttamente nel browser, senza passare da app esterne. Una volta aggiunta la firma, è anche possibile salvarla per un uso successivo, semplificando la gestione di moduli e documenti da compilare.

Inoltre, i link testuali presenti nei PDF vengono trasformati automaticamente in collegamenti cliccabili: una funzione apparentemente piccola, ma molto comoda, soprattutto quando si lavora con documenti scaricati dal web o ricevuti via mail.

Gruppi di schede

Per chi tende ad avere molte schede aperte contemporaneamente, arriva finalmente una funzione molto richiesta: i gruppi di schede. Il sistema è semplice e intuitivo: basta trascinare una scheda sopra un’altra per creare un gruppo, che può essere poi rinominato e colorato per una distinzione visiva più chiara.

Per creare un gruppo di schede basta trascinare una scheda sopra un’altra finché non appare un’area evidenziata: a quel punto si può assegnare un nome e un colore al gruppo.

È anche possibile:

Aggiungere una scheda a un nuovo gruppo con Control + clic sulla scheda e scegliendo “Aggiungi scheda a un nuovo gruppo”.

Rimuovere una scheda da un gruppo con Control + clic sulla scheda e selezionando “Rimuovi dal gruppo”.

Gestire le opzioni di un gruppo cliccando con Control + clic sul nome o sul colore del gruppo.

I gruppi si comportano come contenitori, permettendo di nascondere o mostrare le schede al loro interno a seconda delle esigenze, riducendo così il disordine sulla barra superiore del browser. Una funzione utile tanto per l’organizzazione del lavoro quanto per la navigazione personale.

Barra degli indirizzi più intelligente

Anche la barra degli indirizzi riceve un piccolo ma significativo aggiornamento: ora consente di passare da un motore di ricerca all’altro in modo più rapido e fluido, ed è in grado di funzionare come una calcolatrice integrata. Basta digitare un’espressione matematica, e tra i suggerimenti compare il risultato pronto da copiare.

Novità per sviluppatori

Sul fronte più tecnico, Firefox 137 aggiunge il supporto alla SVG 2 API, per una gestione più potente della grafica vettoriale, e introduce la nuova proprietà CSS hyphenate-limit-chars , che offre un controllo più preciso sulla sillabazione automatica del testo.

L’ultima versione di Firefox si scarica da questo indirizzo. Se il browser è già istallato nel vostro Mac potete verificare se è aggiornato aprendo il menu “Firefox”, selezionando “Informazioni su Firefox”: verranno ricercati e installati gli aggiornamenti disponibili.

