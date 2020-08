TikTok potrebbe sporgere denuncia contro Trump giù lunedì

Le vicende che stanno interessando in queste settimane il social TikTok sono ormai note. Trump ha firmato l’ordine esecutivo che impone alla piattaforma di vendersi ad una società statunitense. Adesso è l’ora della contro mossa: TikTok potrebbe lanciare la sua sfida legale contro Trump già lunedì 24 agosto.

TikTok si sta preparando a lanciare una sfida legale contro l’ordine esecutivo del presidente Donald Trump che vieta le transazioni con la popolare app e la sua casa madre cinese ByteDance, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Il rapporto afferma che TikTok prevede di contestare il primo dei due ordini esecutivi, emesso il 6 agosto, che vieta le transazioni tra aziende e individui statunitensi e l’app stessa. Il primo ordine ha dato alla società madre ByteDance una finestra di 45 giorni per cedere TikTok a qualsiasi potenziale acquirente, il secondo ha effettivamente esteso tale periodo a 90 giorni. Secondo il rapporto TikTok intende sostenere che l’ordine esecutivo del 6 agosto dall’International Emergency Economic Powers Act lo priva del giusto processo. TikTok contesterà anche la sua classificazione da parte della Casa Bianca come una minaccia alla sicurezza nazionale.

Il rapporto afferma che non è chiaro in quale tribunale Tiktok intenda intentare un’azione legale, ma la società sta esplorando diverse opzioni possibili. Secondo quanto riferito, anche i dipendenti di TikTok stanno preparando la propria causa.

Una simile sfida legale è stata lanciata contro un altro ordine esecutivo del presidente che mirava, però, alla piattaforma di comunicazione WeChat. Secondo quanto riferito, l’amministrazione avrebbe detto alle imprese statunitensi che il divieto non interesserà le operazioni oltre le coste degli Stati Uniti, in particolare quelle in Cina.

Per vedere come andrà a finire non dovremo attendere molto: da un lato questa presunta azione potrebbe partire già lunedì 21 agosto. Dall’altro, comunque, il bando emesso da Trump fissa il 15 settembre come scadenza ultima per vendere l’attività di ByteDance a una azienda statunitense.

